Затримують виплати для ВПО: що робити і куди звертатися — Finance.ua

Затримують виплати для ВПО: що робити і куди звертатися Вчора 10:03 — Особисті фінанси

Затримують виплати для ВПО: що робити і куди звертатися

В Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій пояснили , що робити, коли затримують виплати внутрішньо переміщеним особам (ВПО).

Виплати внутрішньо переміщеним особам нараховуються тричі на місяць: 3-го, 12-го або 23-го числа. Натомість сама виплата відбувається раз на місяць.

Якщо відбуваються затримки й виплати не надходять понад місяць — це технічні проблеми, які варто усувати якнайшвидше.

Що робити, якщо виплати ВПО затримують

Громадянам слід звернутися до органу соцзахисту за місцем фактичного перебування та з’ясувати причину. Там зобов’язані вас прийняти — незалежно від того, де саме ви зареєстровані.

Куди ще можна звернутися? Крім органів соцзахисту, громадяни мають можливість звернутися:

до ЦНАПу;

до Мінреінтеграції на телефони гарячої лінії з кризових питань 15-48;



за номером гарячої лінії Офісу уповноваженого з питань ВПО +38 (066) 813-62-39.



Крім цього, можна надсилати повідомлення у месенджери та коментарі під дописами на офіційних сторінках відомств у соціальних мережах.

Очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук наголосила, що влада реагує на будь-який формат звернень. В Уряді працює ціла група: Мінсоцполітики, Мінцифри, Мінреінтеграції, яка розв’язує такі проблеми.

«Дуже багатьом вже змогли вирішити питання. Отже, будь-ласка, звертайтеся — допоможемо! Виплати від держави будуть нараховані та дійдуть до отримувачів», — заявила вона.

Довідка Finance.ua:

нагадаємо, внутрішньо переміщені особи, які евакуювалися до Дніпропетровської, Київської, Сумської чи Хмельницької областей, можуть отримати грошову допомогу у розмірі 6600 грн. Деталі читайте тут;

деякі українці можуть отримати подвійну компенсацію від держави на оплату комунальних послуг в опалювальний сезон. Для цього власникам житла потрібно подати заяву до місцевих органів влади та додати документи, що посвідчують особу.



Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.