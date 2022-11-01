Затримують виплати для ВПО: що робити і куди звертатися — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Затримують виплати для ВПО: що робити і куди звертатися

Особисті фінанси
190
Затримують виплати для ВПО: що робити і куди звертатися
Затримують виплати для ВПО: що робити і куди звертатися
В Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій пояснили, що робити, коли затримують виплати внутрішньо переміщеним особам (ВПО).
Виплати внутрішньо переміщеним особам нараховуються тричі на місяць: 3-го, 12-го або 23-го числа. Натомість сама виплата відбувається раз на місяць.
Якщо відбуваються затримки й виплати не надходять понад місяць — це технічні проблеми, які варто усувати якнайшвидше.

Що робити, якщо виплати ВПО затримують

Громадянам слід звернутися до органу соцзахисту за місцем фактичного перебування та з’ясувати причину. Там зобов’язані вас прийняти — незалежно від того, де саме ви зареєстровані.
Куди ще можна звернутися? Крім органів соцзахисту, громадяни мають можливість звернутися:
  • до ЦНАПу;
  • до Мінреінтеграції на телефони гарячої лінії з кризових питань 15-48;
  • за номером гарячої лінії Офісу уповноваженого з питань ВПО +38 (066) 813-62-39.
Крім цього, можна надсилати повідомлення у месенджери та коментарі під дописами на офіційних сторінках відомств у соціальних мережах.
Очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук наголосила, що влада реагує на будь-який формат звернень. В Уряді працює ціла група: Мінсоцполітики, Мінцифри, Мінреінтеграції, яка розв’язує такі проблеми.
«Дуже багатьом вже змогли вирішити питання. Отже, будь-ласка, звертайтеся — допоможемо! Виплати від держави будуть нараховані та дійдуть до отримувачів», — заявила вона.

Довідка Finance.ua:

  • нагадаємо, внутрішньо переміщені особи, які евакуювалися до Дніпропетровської, Київської, Сумської чи Хмельницької областей, можуть отримати грошову допомогу у розмірі 6600 грн. Деталі читайте тут;
  • деякі українці можуть отримати подвійну компенсацію від держави на оплату комунальних послуг в опалювальний сезон. Для цього власникам житла потрібно подати заяву до місцевих органів влади та додати документи, що посвідчують особу.
За матеріалами:
visitukraine.today
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.