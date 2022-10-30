Українці можуть отримати подвійну компенсацію від держави на оплату комуналки: кого це стосується — Finance.ua

Українці можуть отримати подвійну компенсацію від держави на оплату комуналки: кого це стосується Вчора 14:18 — Особисті фінанси

Деякі українці можуть отримати подвійну компенсацію від держави на оплату комунальних послуг в опалювальний сезон. Для цього власникам житла потрібно подати заяву до місцевих органів влади та додати документи, що посвідчують особу. Про це пише news.uaportal.com.

Йдеться лише про власників приміщень, які надали притулок для внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомила пресслужба Міністерства з реінтеграції окупованих територій.

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Так, на період опалювального сезону 2022-2023 деякі українці отримають значну допомогу від держави щодо оплати послуг ЖКП. Компенсацію плати за комуналку для них вдвічі збільшать.

Українці, які взяли участь у програмі «Прихисток», отримують компенсацію за кожного переселенця, яким дали притулок. Улітку виплати від держави, що компенсували витрати на комуналку, становили 450 гривень за одну людину.

Але цю суму вирішили подвоїти від 1 жовтня, на період опалювального сезону. Тепер виплати становитимуть 900 гривень компенсації за одного переселенця, якому надали притулок безплатно. Відповідно, якщо сім’я прихистила двох переселенців, то їм дадуть 1800 гривень на місяць.

Як отримати таку допомогу від держави?

1. Внутрішньо переміщені особи повинні отримати такий притулок безплатно.

2. Люди, яких взяли на проживання, повинні бути мешканцями тимчасово окупованих територій або територій, де продовжуються бойові дії. Список таких громад є і він постійно оновлюється.

3. Переселенці можуть належати до тих громадян, які втратили своє житло через війну.

Як оформити компенсацію та куди звертатись?

Власники житла повинні звернутися до місцевих органів влади та подати туди заяву.

До заяви треба додати документи, що засвідчують особи переселенців.

Власники житла також повинні своєчасно повідомляти органи влади про зміни в кількості осіб, які тимчасово проживають у них.

Зауважимо, що виплата такої допомоги може проводитись тільки тоді, коли у власника житла відсутні борги за комунальні послуги. Компенсація за попередній місяць надходить до 20 числа наступного місяця.

Окремо зазначимо, що це — не субсидія, а окрема компенсація плати за послуги ЖКП, що надається саме за притулок для ВПО.

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