Шмигаль закликав громадян за можливості своєчасно оплачувати комунальні послуги та рахунки за світло, газ, тепло, воду — Finance.ua
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Шмигаль закликав громадян за можливості своєчасно оплачувати комунальні послуги та рахунки за світло, газ, тепло, воду

Особисті фінанси
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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль закликав громадян у опалювальний сезон за можливості своєчасно сплачувати комунальні послуги, а також рахунки за світло, газ, тепло, воду.
«Кожен із нас може зробити свій внесок у енергетичну стійкість держави. Наприклад, максимально змістити побутове та промислове споживання електроенергії на нічний час», — сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок, коментуючи проходження опалювального сезону.
За його словами, такі прості речі дають величезний сумарний ефект і допомагають країні з найменшими втратами пройти складний зимовий період.
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«Дуже важливо також, за можливості, своєчасно оплачувати отримані комунальні послуги, за світло, газ, тепло, воду. У разі несплати населенням це змушений буде компенсуватиме бюджет, відволікаючи фінансовий ресурс від підтримки ЗСУ», — заявив прем’єр.
Шмигаль наголосив, що країна вже не раз демонструвала, що таке єдність, і який вона має потужний ефект.
«Тому економія енергоресурсів цієї зими — також внесок кожного із нас у перемогу над ворогом», — додав він.
Нагадаємо, Верховна Рада схвалила урядовий законопроект про мораторій на підвищення тарифів на газ, тепло і гарячу воду під час війни. Документ в цілому підтримали 260 народних депутатів.

Довідка Finance.ua:

  • Українців просять попереджати про відсутність можливості оплати за світло, інакше через заборгованість почнуть їх відключати від електрики. Споживачів електроенергії в Україні зобов’язали попереджати постачальників про неможливість сплати комунальних послуг у воєнний час.
  • Тарифи на електроенергію збережуться як мінімум ще на шість місяців. Нині вони такі:
  • до 250 кВт*год — 1,44 гривні за 1 кВт*год;
  • понад 250 кВт*год — 1,68 гривні за 1 кВт*год.
До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин на картку цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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