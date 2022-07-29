Комунальні тарифи під час війни зростати не будуть: ВР встановила мораторій — Finance.ua

Комунальні тарифи під час війни зростати не будуть: ВР встановила мораторій Вчора 14:00 — Особисті фінанси

Комунальні тарифи під час війни зростати не будуть: ВР встановила мораторій

Верховна Рада схвалила урядовий законопроект про мораторій на підвищення тарифів на газ, тепло і гарячу воду під час війни. Документ в цілому підтримали 260 народних депутатів.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Проект закону № 7427 стосується мораторію на підвищення тарифів протягом воєнного стану в Україні та 6 місяців після.

Законом встановлюється, що:

тарифи на послуги розподілу природного газу не підлягають збільшенню;

тарифи на теплову енергію, на послуги з постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води для всіх категорій споживачів не підлягають збільшенню;

ціна на природний газ для побутових споживачів не підлягає збільшенню від ціни, яка застосовувалася у відносинах між постачальником та побутовими споживачами станом на 24 лютого 2022 року.

Законом також встановлюється заборона постачальникам природного газу проводити будь-які дії з примусу побутового споживача до оплати заборгованості.

Довідка Finance.ua:

раніше Верховна Рада схвалила закон про мораторій на примусове стягнення боргів за комуналку. Заборона буде діяти під час воєнного стану тільки на тих територіях, які перебувають або перебували в зоні бойових дій або в окупації;

глава «Нафтогазу» Юрій Вітренко заявив, що в Україні створять спеціальний фонд держбюджету для надходжень від міжнародних донорів. Його коштом можна буде утримувати тарифи на газ для населення.



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