Комунальні тарифи під час війни зростати не будуть: ВР встановила мораторій — Finance.ua
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Комунальні тарифи під час війни зростати не будуть: ВР встановила мораторій

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Комунальні тарифи під час війни зростати не будуть: ВР встановила мораторій
Комунальні тарифи під час війни зростати не будуть: ВР встановила мораторій
Верховна Рада схвалила урядовий законопроект про мораторій на підвищення тарифів на газ, тепло і гарячу воду під час війни. Документ в цілому підтримали 260 народних депутатів.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Проект закону № 7427 стосується мораторію на підвищення тарифів протягом воєнного стану в Україні та 6 місяців після.
Законом встановлюється, що:
  • тарифи на послуги розподілу природного газу не підлягають збільшенню;
  • тарифи на теплову енергію, на послуги з постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води для всіх категорій споживачів не підлягають збільшенню;
  • ціна на природний газ для побутових споживачів не підлягає збільшенню від ціни, яка застосовувалася у відносинах між постачальником та побутовими споживачами станом на 24 лютого 2022 року.
Законом також встановлюється заборона постачальникам природного газу проводити будь-які дії з примусу побутового споживача до оплати заборгованості.

Довідка Finance.ua:

  • раніше Верховна Рада схвалила закон про мораторій на примусове стягнення боргів за комуналку. Заборона буде діяти під час воєнного стану тільки на тих територіях, які перебувають або перебували в зоні бойових дій або в окупації;
  • глава «Нафтогазу» Юрій Вітренко заявив, що в Україні створять спеціальний фонд держбюджету для надходжень від міжнародних донорів. Його коштом можна буде утримувати тарифи на газ для населення.
До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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За матеріалами:
Finance.ua
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