ВР підтримала мораторій на стягнення боргів за комуналку: кого він стосується — Finance.ua

ВР підтримала мораторій на стягнення боргів за комуналку: кого він стосується Вчора 16:01 — Особисті фінанси

ВР підтримала мораторій на стягнення боргів за комуналку: кого він стосується

Верховна Рада схвалила закон про мораторій на примусове стягнення боргів за комуналку. Заборона буде діяти під час воєнного стану тільки на тих територіях, які перебувають або перебували в зоні бойових дій або в окупації. Йдеться про проєкт закону № 7531, який підтримали 312 народних депутатів.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Що це дасть? Згідно з документом, мораторій діятиме в територіальних громадах, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають чи перебували у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) відповідно до переліку, затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Крім того, заборонене стягнення боргів за житлово-комунальні послуги щодо нерухомого майна, яке є місцем постійного проживання фізичної особи і було знищено або пошкоджено.

Крім того, дотепер було повністю заборонено на час дії воєнного стану виконання рішень, боржниками за якими є підприємства оборонно-промислового комплексу, органи військового управління, військові частини, вищі військові навчальні заклади, установи та організації зі складу Збройних Сил.

Депутати внесли до цієї норми виняток, згідно якого норма не стосується рішень за позовами фізичних осіб про стягнення заробітної плати та грошового забезпечення військовослужбовців.

Довідка Finance.ua:

бажано не забувати вчасно передавати показники лічильника. Щоб облгаз не нараховував планові показники, які розраховуються на основі середньорічного споживання, і можуть бути більшими за фактичне споживання. Якщо споживання газу взагалі не було, тоді краще передати ті ж самі показники, що й минулого місяця;

споживачів електроенергії в Україні зобов’язали попереджати постачальників про неможливість сплатити комунальні послуги у воєнний час. Якщо заборгованість накопичуватиметься, і споживач не дасть про себе знати, його відключать від електромережі.

До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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