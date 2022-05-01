Українці мають попереджати про неможливість сплати рахунків за світло — вимога НКРЕКП — Finance.ua
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Українці мають попереджати про неможливість сплати рахунків за світло — вимога НКРЕКП

Вчора 11:02Особисті фінанси
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Споживачів електроенергії в Україні зобов’язали попереджати постачальників про неможливість сплатити комунальні послуги у воєнний час. Якщо заборгованість накопичуватиметься, і споживач не дасть про себе знати, його відключать від електромережі.
Таке рішення ухвалила Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП).
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НКРЕКП прийняла постанову, яка зобов’язує постачальників провести роз’яснювальну роботу серед споживачів щодо можливості оплати електроенергії онлайн та необхідності передачі показників лічильників, а громадян просять попереджати про неможливість сплати рахунків, інакше через заборгованість їх почнуть відключати від електрики.

Що ж робити, якщо не можете заплатити?

  • Щоб уникнути неприємних інцидентів, споживачів електроенергії в Україні просять у разі неможливості здійснення оплати, що виникла через війну, повідомляти про це постачальника;
  • також, аби попередити негайне відключення, після закінчення 30 днів з дня припинення дії військового стану радять укласти договір про реструктуризацію боргів і скласти графік погашення заборгованості.

Довідка Finance.ua:

  • наразі, за словами уряду, тарифи на електроенергію для населення України за умови споживання до 250 кВт-год на місяць не зростатимуть;
  • домогосподарства, які за місяць споживають менше 250 кВт-год, ще щонайменше протягом найближчих пів року зможуть платити за старими цінниками — 1,44 грн за кВт-год;
  • така норма діятиме до 31 жовтня 2022 року.
До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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За матеріалами: agronews
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