Тарифи на електроенергію для населення в Україні не підвищуватимуть мінімум пів року — Finance.ua
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Тарифи на електроенергію для населення в Україні не підвищуватимуть мінімум пів року

Вчора 12:00Особисті фінанси
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Тарифи на електроенергію для населення України за умови споживання до 250 кВт-год на місяць не зростатимуть.
Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.
Як повідомляється на сайті глави держави у п’ятницю, на нараді з чиновниками було обговорено енергетичні питання.
Скільки платитимемо? Домогосподарства, які за місяць споживають менше 250 кВт-год, ще щонайменше протягом найближчих пів року зможуть платити за старими цінниками — 1,44 грн за кВт-год.
«Продовжуємо щонайменше на наступних пів року дію тарифу на електрику в розмірі 1 грн 44 коп за кіловат для тих, хто споживає менш як 250 кіловат. Це 80% наших громадян», — сказав Зеленський.
Також, за його словами, на нараді було розглянуто підсумки цьогорічного опалювального сезону.
«Сезон проведений успішно, попри все. Попри всі „вангування“, тарифи не зросли. Віялових відключень не було. Постачання не зривалося навіть у воєнний час. Розпочали також підготовку вже до наступного опалювального сезону. Обговорили закупівлю газу, обговорили закупівлю вугілля», — наголосив Президент.

Довідка Finance.ua:

  • раніше стало відомо, що у з столиці не підвищуватимуть тарифи на гарячу воду — кияни до 31 травня будуть платити за тарифами минулого опалювального сезону;
  • в Україні змінять правила розрахунку платежів за воду через велику кількість біженців, які покинули свої будинки і не можуть знімати показання з лічильників;
  • а мешканцям Харкова спишуть усі нараховані суми за комунальні послуги від 24 лютого і до кінця війни.
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За матеріалами: Finance.ua
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