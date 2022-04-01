Українці почнуть отримувати нові платіжки за воду: скільки доведеться платити — Finance.ua

Українці почнуть отримувати нові платіжки за воду: скільки доведеться платити

Вчора 20:02 — Особисті фінанси

В Україні змінять правила розрахунку платежів за воду через велику кількість біженців, які покинули свої будинки і не можуть знімати показання з лічильників.

Про це заявили у Міністерстві розвитку громад та територій України.

Зміни у методиці. На цей період відомство застосовуватиме методику розподілу між споживачами обсягів спожитих у приміщенні комунальних послуг, які враховують особливості її застосування під час війни.

Застосовуватиметься так званий коригуючий коефіцієнт, який враховує зменшення обсягу постачання послуг у порівнянні з мирним часом.

«За цим коефіцієнтом виконавці коригуватимуть обсяг споживання послуг з централізованого водопостачання, постачання гарячої води та централізованого водовідведення в населеному пункті під час дії воєнного стану», — йдеться у повідомленні.

Це означає, що вже в березні нарахування будуть проводитися з урахуванням коригуючого коефіцієнта для тих українців, які не можуть передати показники лічильників води або таких лічильників не мають.

Що буде із тарифом за воду?

Цієї весни в Україні мали переглянути тарифи на комунальні послуги, у тому числі — на електроенергію.

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Проте війна змінила плани уряду, тому всі тарифи вирішили заморозити. У квітні тариф на електроенергію залишиться на рівні 1,68 грн за кВт-годину.

Це підтвердив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, а також міністр енергетики Герман Галущенко.

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