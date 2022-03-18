Як платити за воду значно менше: прості способи — Finance.ua

Як платити за воду значно менше: прості способи

Вчора 08:07 — Особисті фінанси

Як платити за воду значно менше: прості способи

У середньому один городянин за місяць витрачає близько 2000 літрів проточної води з-під крана. Це прання, миття посуду, ванні процедури, туалет, догляд за тваринами, приготування їжі тощо. Причому багато води просто зливається у каналізацію разом із нашими грошима.

Однак цю норму можна зменшити, заощадивши кошти. Як це зробити — читайте далі.

Зменшити споживання води можна завдяки 10 правилам економії.

Перевірте на справність усю сантехніку. При необхідності полагодіть або замініть пошкодження. Унітаз — це майже 72 000 літрів на рік марно витраченої води, кран — до 200 літрів на добу або близько 6 000 літрів на місяць. Завжди щільно закривайте кран. З крана, який протікає, витікає 24 літри води на добу. Купуйте економічну сантехніку. Наприклад, унітаз із двома режимами зливу. Це зберігає близько 15 літрів води на день для сім’ї із трьох осіб. Віддавайте перевагу душу, а не ванній. При цьому намагайтеся використовувати економні насадки — розпилювачі для душу і не робіть цього довго (5 хвилин цілком достатньо). Якщо приймати душ на 1-2 хвилини менше, можна протягом місяця заощадити до 500 л води. Закривайте кран, коли чистите зуби. Щоб прополоскати рот, наберіть склянку води. Так вдасться заощадити до 45 літрів води — саме стільки піде у каналізацію через відкритий кран за 3 хвилини. Встановіть у ванній та на кухні змішувачі та розсіювачі-аератори: струмінь буде змивати мило не гірше, а води витрачатися менше. Посудомийну та пральну машини потрібно завантажувати по максимуму. Для прання використовуйте режим без додаткового полоскання. Коли миєте посуд вручну, вимикайте кран. Вмикайте воду лише після намилювання посуду або мийте весь посуд з невеликим напором води. Для миття овочів та фруктів користуйтесь мискою. Цей спосіб дозволяє ефективно очищати плоди від піску та бруду.

Довідка Finance.ua:

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