Тарифы на электроэнергию в Украине не будут повышать в условиях войны – Галущенко — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Тарифы на электроэнергию в Украине не будут повышать в условиях войны – Галущенко

Сегодня 10:00Энергетика
40
Тарифы на электроэнергию в Украине не будут повышать в условиях войны – Галущенко
Пока идет российско-украинская война, цены на электроэнергию в Украине останутся неизменными. Соответствующие органы работают над тем, чтобы сохранить тарифы на одном уровне.
Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
«Безусловно, никто тарифы повышать не будет. Я думаю, мы сейчас разработаем определенный алгоритм, который бы помог всем генерациям спокойно пройти этот период», — сказал Галущенко.
Он считает, что в любом случае нужно сохранить действующие модели спецобязательств по поставке населению на рынке электроэнергии.
«Есть вопросы, как это все сбалансировать. Мы работаем над этим. Есть радикальные идеи, но я сторонник того, что надо удержать механизм, который есть», — отметил министр.
Отметим, что с 16 марта энергосистема Украины стала еще более надежной для потребителей — Объединенная энергосистема Украины синхронизировалась с европейской, несмотря на то, что сама синхронизация должна была состояться не ранее 2024 года.
Это означает, что украинская энергосистема стала независимой от стран-агрессоров — России и Беларуси, что особенно важно во время войны с РФ.

Украина стала частью энергетической системы Евросоюза

По материалам: Інтерфакс-Україна
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день

Материалы по теме

Материалы по теме

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.