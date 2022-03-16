Украина стала частью энергетической системы Евросоюза — Finance.ua

Украина стала частью энергетической системы Евросоюза

Сегодня 16:48 — Энергетика

Украина стала частью энергетической системы Евросоюза

Украина стала членом «энергетического Евросоюза», то есть присоединилась к европейской энергетической системе ENTSO-E.

Об этом Президент Владимир Зеленский написал в Twitter.

«Завершилось объединение украинской и европейской энергосистем. Теперь наша электроэнергия течет в Европу, а европейская — в Украину. Спасибо членам ЕС, лично президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, еврокомиссару по вопросам энергетики Кадри Симсон и всем, благодаря кому у нас теперь едина энергосистема», — написал он.

Это означает, что украинскую энергосистему официально присоединили к Единой энергосистеме Европы (ENTSO-E).

Отныне перетекание электроэнергии между Украиной с одной стороны и беларусью и рф с другой станет невозможным. Украина полностью интегрируется с европейским рынком, со всеми его преимуществами и недостатками.

Украинские производители смогут экспортировать электроэнергию по более высоким ценам, чем внутри страны, но импорт также может оказаться дороже внутренних цен.

Напомним, Украина должна была присоединиться к системе до конца 2022 года, однако развязывание россией войны против Украины показало, что после работы в изолированном режиме Украина не может присоединиться назад к системе агрессора и отказалась это делать.

Украина обратилась к министрам энергетики европейских стран относительно ускорения принятия решения о присоединении украинской энергосистемы к европейской. В конце концов Еврокомиссия и объединение европейских электросетей согласились начать процесс экстренного присоединения Украины к единой энергосети ЕС.

В рамках подготовки к синхронизации с европейской энергосетью ENTSO-E Украина инвестировала в модернизацию энергосистемы более 600 млн евро.

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