Правительство возместит коммунальные расходы общинам, принимающим переселенцев — Finance.ua

Для получения возмещения общинам достаточно подать заявление в военную администрацию и чеки или сканы, подтверждающие оплату коммунальных услуг. Важно, не позднее третьего рабочего дня после отчетного месяца.
Военные администрации будут посылать Минрегиону соответствующие данные по общинам, а Минрегион будет готовить акт правительства о выделении средств.
Когда стартует программа?
Возмещаться будут расходы на коммунальные услуги, предоставленные с 1 марта 2022 года. То есть в начале апреля общины смогут подавать свои заявки на возмещение.