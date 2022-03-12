Правительство возместит коммунальные расходы общинам, принимающим переселенцев — Finance.ua

Правительство возместит коммунальные расходы общинам, принимающим переселенцев

Сегодня 17:04 — Казна и Политика

Правительство возместит коммунальные расходы общинам, принимающим переселенцев, ternopilcity.gov.ua

Правительство возместит коммунальные расходы бюджетам общин, которые будут бесплатно принимать переселенцев.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Постановление Кабинета Министров о компенсации коммунальных расходов общинам, которые будут предоставлять убежище переселенцам, было принято 11 марта 2022 года.

Кто имеет право получить компенсацию?

Компенсацию коммунальных расходов могут получить общины, предоставившие бесплатное убежище переселенцам в зданиях, помещениях коммунальной формы собственности (в школах, детсадах и др.).

О каких именно коммунальных расходах говорится?

Речь идет обо всех расходах, связанных с теплоснабжением, водоснабжением, водоотводом, газоснабжением, покупкой дров, паллетов и угля.

Как получить компенсацию?

Для получения возмещения общинам достаточно подать заявление в военную администрацию и чеки или сканы, подтверждающие оплату коммунальных услуг. Важно, не позднее третьего рабочего дня после отчетного месяца.

Военные администрации будут посылать Минрегиону соответствующие данные по общинам, а Минрегион будет готовить акт правительства о выделении средств.

Когда стартует программа?

Возмещаться будут расходы на коммунальные услуги, предоставленные с 1 марта 2022 года. То есть в начале апреля общины смогут подавать свои заявки на возмещение.

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