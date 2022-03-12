Правительство возместит коммунальные расходы общинам, принимающим переселенцев — Finance.ua
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Правительство возместит коммунальные расходы общинам, принимающим переселенцев

Сегодня 17:04Казна и Политика
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Правительство возместит коммунальные расходы общинам, принимающим переселенцевПравительство возместит коммунальные расходы общинам, принимающим переселенцев, ternopilcity.gov.ua
Правительство возместит коммунальные расходы бюджетам общин, которые будут бесплатно принимать переселенцев.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Постановление Кабинета Министров о компенсации коммунальных расходов общинам, которые будут предоставлять убежище переселенцам, было принято 11 марта 2022 года.
Кто имеет право получить компенсацию?
Компенсацию коммунальных расходов могут получить общины, предоставившие бесплатное убежище переселенцам в зданиях, помещениях коммунальной формы собственности (в школах, детсадах и др.).
О каких именно коммунальных расходах говорится?
Речь идет обо всех расходах, связанных с теплоснабжением, водоснабжением, водоотводом, газоснабжением, покупкой дров, паллетов и угля.
Как получить компенсацию?
Для получения возмещения общинам достаточно подать заявление в военную администрацию и чеки или сканы, подтверждающие оплату коммунальных услуг. Важно, не позднее третьего рабочего дня после отчетного месяца.
Военные администрации будут посылать Минрегиону соответствующие данные по общинам, а Минрегион будет готовить акт правительства о выделении средств.
Когда стартует программа?
Возмещаться будут расходы на коммунальные услуги, предоставленные с 1 марта 2022 года. То есть в начале апреля общины смогут подавать свои заявки на возмещение.

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По материалам: Finance.UA
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