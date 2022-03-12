Кабмин ввел специальный механизм выплат соцпомощи в отдельных городах 7 областей — Finance.ua

Кабмин ввел специальный механизм выплат соцпомощи в отдельных городах 7 областей

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Кабмин ввел специальный механизм выплат соцпомощи в отдельных городах 7 областей

Правительство ввело специальный механизм выплаты денежных пособий, льгот и жилищных субсидий в отдельных городах и районах 7 областей.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, передает Минсоцполитики

«На момент принятия правительственного решения территориальные органы Министерства социальной политики не могли провести начисление средств в более чем 60 городах и районах в 10 областях. Но в течение 6-10 марта территориальные органы этих регионов смогли частично возобновить работу и провести финансирование социальных выплат. В настоящее время специальный механизм выплаты денежных пособий, льгот и жилищных субсидий будет применен в отдельных городах и районах 7 областей», — подчеркнула Лазебная.

В частности, специальный механизм будет применяться:

в Донецкой области в Волновахском, Мариупольском районах и г. Мариуполь;

в Запорожской области в Васильевском, Пологовском и Бердянском районах;

во всех городах и районах Луганской области;

в Сумской области в Ахтырском районе в пределах бывшего Тростянецкого района;

в Харьковской области в Изюмском, Харьковском районах и городах Харьков, Купянск, Изюм;

в Черниговской области в части Новгород-Северского района и Деснянском районе г. Чернигов.

Сообщается, что людям из этих городов и районов начисление денежных пособий, льгот и жилищных субсидий проведет информационно-вычислительный центр Минсоцполитики на основе информации, имеющейся в реестрах.

Отмечается, что ориентировочно этот процесс будет длиться 3-4 дня. После этого необходимое финансирование будет направлено в Ощадбанк, который обеспечит перечисление средств.

Выплаты будут производиться следующим образом:

гражданам, которые получали выплаты на счета банка, средства будут перечислены на те же счета;

гражданам, получавшим выплаты через Укрпочту, Ощадбанк проведет денежный перевод через международную платежную систему MY TRANSFER.

«Чтобы получить денежный перевод, достаточно обратиться с паспортом и справкой об ИНН в любое отделение Ощадбанка на территории Украины в течение 60 календарных дней с даты зачисления средств», — отметила министр.

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