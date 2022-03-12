Кабмин ввел специальный механизм выплат соцпомощи в отдельных городах 7 областей — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Кабмин ввел специальный механизм выплат соцпомощи в отдельных городах 7 областей

Сегодня 16:00Личные финансы
275
Кабмин ввел специальный механизм выплат соцпомощи в отдельных городах 7 областейКабмин ввел специальный механизм выплат соцпомощи в отдельных городах 7 областей
Правительство ввело специальный механизм выплаты денежных пособий, льгот и жилищных субсидий в отдельных городах и районах 7 областей.
Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, передает Минсоцполитики.
«На момент принятия правительственного решения территориальные органы Министерства социальной политики не могли провести начисление средств в более чем 60 городах и районах в 10 областях. Но в течение 6-10 марта территориальные органы этих регионов смогли частично возобновить работу и провести финансирование социальных выплат. В настоящее время специальный механизм выплаты денежных пособий, льгот и жилищных субсидий будет применен в отдельных городах и районах 7 областей», — подчеркнула Лазебная.
В частности, специальный механизм будет применяться:
  • в Донецкой области в Волновахском, Мариупольском районах и г. Мариуполь;
  • в Запорожской области в Васильевском, Пологовском и Бердянском районах;
  • во всех городах и районах Луганской области;
  • в Сумской области в Ахтырском районе в пределах бывшего Тростянецкого района;
  • в Харьковской области в Изюмском, Харьковском районах и городах Харьков, Купянск, Изюм;
  • в Черниговской области в части Новгород-Северского района и Деснянском районе г. Чернигов.
Сообщается, что людям из этих городов и районов начисление денежных пособий, льгот и жилищных субсидий проведет информационно-вычислительный центр Минсоцполитики на основе информации, имеющейся в реестрах.
Отмечается, что ориентировочно этот процесс будет длиться 3-4 дня. После этого необходимое финансирование будет направлено в Ощадбанк, который обеспечит перечисление средств.
Выплаты будут производиться следующим образом:
  • гражданам, которые получали выплаты на счета банка, средства будут перечислены на те же счета;
  • гражданам, получавшим выплаты через Укрпочту, Ощадбанк проведет денежный перевод через международную платежную систему MY TRANSFER.
«Чтобы получить денежный перевод, достаточно обратиться с паспортом и справкой об ИНН в любое отделение Ощадбанка на территории Украины в течение 60 календарных дней с даты зачисления средств», — отметила министр.

Как получить пенсию и денежные выплаты в Укрпочте во время военного положения

По материалам: Укрінформ
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день

Материалы по теме

Материалы по теме

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.