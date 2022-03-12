Правительство продлило действие субсидий до завершения военного положения — Finance.ua
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Правительство продлило действие субсидий до завершения военного положения

Сегодня 15:03Личные финансы
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Правительство усилило социальную защиту лиц с инвалидностью с детства и продлило выплату льгот на коммунальные услуги до окончания военного положения.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины в Facebook. Принятое решение предусматривает три основных изменения.
Первое изменение усиливает защиту людей с инвалидностью. Оно предусматривает, что в совокупный доход семьи при определении права на получение и размера социальных пособий, предоставляемых с учетом дохода, не включается государственная социальная помощь, выплачиваемая с надбавкой по уходу:
• за ребенком с инвалидностью подгруппы А;
• за лицом с инвалидностью с детства I группы подгруппы А.
"Это касается всех социальных выплат, которые предоставляются с учетом дохода, в том числе помощи малообеспеченным семьям и жилищным субсидиям.
Второе изменение обеспечивает право внутренне перемещенных получать помощь на проживание во время военного положения, в том числе проживающих в местностях, где из-за активных боевых действий органы социальной защиты не работают.
На этот вид помощи распространено действие особого порядка начисления и выплаты пособий, льгот и жилищных субсидий во время военного положения. Для тех городов и районов, где органы социальной защиты не могут работать, будет происходить централизованное начисление и выплата пособий на проживание для внутренне перемещенных лиц.
Третье изменение защищает права получателей льгот.
В частности, срок выплаты льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых с учетом дохода (многодетным семьям, детям войны и т.п.) и назначенных ранее, автоматически продлевается на все время военного положения плюс один месяц после его отмены. Получателям таких льгот во время действия военного положения не следует обращаться в органы социальной защиты населения для их продления.

Как получить пенсию и денежные выплаты в Укрпочте во время военного положения

По материалам: Finance.UA
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