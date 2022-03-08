Денежные пособия, льготы и субсидии люди получат, даже если из-за боевых действий органы соцзащиты не работают — Finance.ua

Денежные пособия, льготы и субсидии люди получат, даже если из-за боевых действий органы соцзащиты не работают

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Денежные пособия, льготы и субсидии люди получат, даже если из-за боевых действий органы соцзащиты не работают

Денежные пособия, льготы и субсидии люди получат, даже если из-за боевых действий органы соцзащиты не работают.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Правительство приняло наработанный Минсоцполитики механизм для своевременного начисления и выплаты людям денежных пособий, льгот и субсидий в условиях, когда органы социальной защиты не могут работать в тех или иных населенных пунктах из-за активных боевых действий.

«Оккупанты надеются, что их попытки устроить гуманитарную блокаду парализуют власть, заставят опустить руки, сказать, что у нас нет возможности работать, и бросить людей. Может быть, они судят по себе. Но в Украине этого не будет. Для нашего правительства социальная защита каждого человека — это наш персональный фронт, и мы будем сражаться на нем за каждого! Поэтому не дождутся, мы будем находить новые и новые способы, как обеспечить поддержку людям», — прокомментировала министр социальной политики Марина Лазебная.

Как отмечается, в связи с проведением активных боевых действий в отдельных городах и районах органы социальной защиты не имеют физически возможности работать, а значит, провести начисление и выплату денежных пособий, льгот и субсидий.

Как будут выплачивать пособие в таком случае?

В таких случаях на центральном уровне Министерство социальной политики Украины обеспечит финансирование денежных пособий, льгот и субсидий в соответствии с имеющимися реестрами получателей и процедурами защищенного информационного обмена, которые являются основой Единой информационной системы социальной сферы.

Министерство направит средства в АО «Ощадбанк», а АО «Ощадбанк», в свою очередь, обеспечит их перечисление непосредственно людям.

Тем гражданам, которые получали выплаты через банки, АО «Ощадбанк» перечислит средства на их банковские счета.

Тем гражданам, которые получали выплаты через Укрпочту, АО «Ощадбанк» осуществит денежный перевод через международную платежную систему MY TRANSFER.

Как получить денежный перевод:

обратиться с паспортом и справкой с номером РНОКПП (индивидуальный налоговый номер) в любое отделение Ощадбанка на территории Украины. Сделать это можно в течение 60 календарных дней со дня зачисления переводов.

«Благодаря тому, что мы приступили к внедрению Единой информационной системы социальной сферы, оказались подготовленными к таким форс-мажорам и можем предлагать решения для защиты людей. Ведь как раз одной из главных задач построения ЕИССС было обеспечить централизованное начисление пособий, льгот, субсидий и их выплату сразу на счета людей, чтобы не гонять средства из центра на области, потом на районы, города, и только потом людям», — отметила Марина Лазебная.

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