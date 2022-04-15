Кличко повідомив, чи підвищуватимуть тарифи на гарячу воду в столиці — Finance.ua

Кличко повідомив, чи підвищуватимуть тарифи на гарячу воду в столиці

Вчора 16:03 — Особисті фінанси

Кличко повідомив, чи підвищуватимуть тарифи на гарячу воду в столиці

Київ залишить тарифи на гарячу воду та теплову енергію на її приготування на рівні минулого опалювального сезону до 31 травня.

Про це мер столиці Віталій Кличко заявив після засідання Київської міської ради, що відбулося сьогодні.

«Сьогодні, в умовах воєнного стану, коли люди опинились у складному фінансовому становищі, ми ухвалили важливе рішення щодо надання комунальних послуг у столиці. Це рішення забезпечить застосування до 31 травня тарифів на гарячу воду та теплову енергію для її приготування на рівні минулого опалювального сезону. Тобто ми подовжимо дію цих тарифів, не підвищуючи їх», — сказав Віталій Кличко.

Він нагадав, що міській владі вдалося стримати тарифи на тепло і гарячу воду в опалювальному сезоні 2021-2022 років — попри значне зростання витрат на виробництво цих послуг.

«Подальше корегування вартості буде залежати від ціни на газ, що встановлять на рівні держави. Сьогодні ж ми робимо те, що можемо, і те, що залежить від нас», — підкреслив Віталій Кличко.

Довідка Finance.ua:

в Україні змінять правила розрахунку платежів за воду через велику кількість біженців, які покинули свої будинки і не можуть знімати показання з лічильників;

мешканцям Харкова спишуть усі нараховані суми за комунальні послуги від 24 лютого і до кінця війни;

міністр соціальної політики розповіла про наслідки несплати комунальних послуг.

До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.