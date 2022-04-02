Харків'ян звільнили від плати за комуналку до кінця війни — Finance.ua

Мешканцям Харкова спишуть усі нараховані суми за комунальні послуги від 24 лютого і до кінця війни.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону, передає Суспільне.
«Ми ініціювали питання, щоб люди, які залишилися у Харкові, які перебувають в умовах воєнних дій, вони справжні герої і, звісно, сьогодні сплачувати за комунальні послуги вони не будуть», — сказав Терехов.
За його словами йдеться про такі послуги як «вода, тепло, гаряча вода, послуги каналізації, придомова територія, вивіз сміття — це місто братиме на себе».
Зазначається, що це стосується всіх жителів міста.
Платіжки прийшли мешканцям Харкова автоматично, проте оплачувати їх не треба.
У вечірньому відеозверненні Терехов додав, що «це рішення ніяк не вплине на оплату роботи комунальників».
«Їхня героїчна праця оплачуватиметься в повному обсязі за рахунок коштів міського бюджету», — сказав мер.
«При цьому я дуже вдячний усім людям, які попри бойові дії продовжують оплачувати послуги житлово-комунального господарства. Я обіцяю вам, що з приходом миру в Україну ваші платежі будуть перераховані», — підсумував Терехов.