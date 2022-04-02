Харків'ян звільнили від плати за комуналку до кінця війни — Finance.ua

Харків'ян звільнили від плати за комуналку до кінця війни

Вчора 10:23 — Особисті фінанси

Мешканцям Харкова спишуть усі нараховані суми за комунальні послуги від 24 лютого і до кінця війни.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону, передає Суспільне.

«Ми ініціювали питання, щоб люди, які залишилися у Харкові, які перебувають в умовах воєнних дій, вони справжні герої і, звісно, сьогодні сплачувати за комунальні послуги вони не будуть», — сказав Терехов.

За його словами йдеться про такі послуги як «вода, тепло, гаряча вода, послуги каналізації, придомова територія, вивіз сміття — це місто братиме на себе».

Зазначається, що це стосується всіх жителів міста.

Платіжки прийшли мешканцям Харкова автоматично, проте оплачувати їх не треба.

У вечірньому відеозверненні Терехов додав , що «це рішення ніяк не вплине на оплату роботи комунальників».

«Їхня героїчна праця оплачуватиметься в повному обсязі за рахунок коштів міського бюджету», — сказав мер.

«При цьому я дуже вдячний усім людям, які попри бойові дії продовжують оплачувати послуги житлово-комунального господарства. Я обіцяю вам, що з приходом миру в Україну ваші платежі будуть перераховані», — підсумував Терехов.

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