Чи можна не платити за комуналку під час війни - відповідь Лазебної — Finance.ua

Міністр одразу додала, що оскільки субсидію призначають строком до дати закінчення опалювального або неопалювального сезону, то наявність заборгованості аналізуватиметься органами соціального захисту населення у травні 2022 року.
Це означає, що до травня українці можуть розраховуватися за комунальні послуги з такою періодичністю, яка їм зручна.
Водночас міністр закликала всіх, хто має можливість, оплачувати комунальні послуги, оскільки це дає можливість забезпечувати відповідні підприємства та людей, які ризикуючи життям тих, хто там працює.
«Тому по совісті — подякуйте їм. Заплатіть квартплату. Це ще один ваш внесок в оборону свого міста», — закликала глава відомства.
Чи можна не платити за комуналку?
Воєнний стан не звільняє українців від їхніх зобов’язань щодо комунальних платежів, однак деякі послаблення все ж таки вводяться.
Споживачам не нараховуватимуться пеня та інші види штрафів за невчасну оплату комунальних рахунків.
Також українців не відключатимуть від газу, світла та води під час війни.