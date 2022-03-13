Як заощадити на комуналці під час війни в Україні — Finance.ua

Як заощадити на комуналці під час війни в Україні

Вчора 08:09 — Особисті фінанси

У цей нелегкий для всієї країни час багато українців залишилися без заробітку. Тому зараз як ніколи важливо економити заощадження та не платити зайвого. Розповідаємо про те, як зменшити свої витрати воду, газ та світло.

Економимо воду

Встановіть лічильник. За його наявності кожен платить лише за воду, яку фактично спожив.

Вчасно вимикайте воду, коли вже не користуєтеся.



Використовуйте справну сантехніку. Через крани або труби, які протікають, за добу можна втратити від 20 до 200 літрів води. Змішувач краще використовувати з перемикачем — він швидше змішує потоки гарячої та холодної води, ніж змішувач із двома кранами, відповідно тоді використовується менше води.



Замініть зливний бачок унітаза на сучасний із двома режимами зливу — звичайним та економним. Останній за одне змивання використовує 6 літрів води та заощаджує близько 20 л на день.



Приймайте душ, а не ванну. Щоб наповнити ванну, потрібно 140-160 л води, для душу — 30-50 л. Під час намилювання вимикайте воду і вмикайте її тоді, коли потрібно змити піну.



Стирайте білизну при повному навантаженні пральної машини, оскільки вона використовує близько 60 літрів води за один цикл.



Мийте посуд, набравши воду в раковину та закривши слив пробкою. Споліскувати тарілки та чашки можна в окремій ємності з чистою водою. Ця ж порада є актуальною і для миття овочів та фруктів. Їх краще мити у мисці або невеликій каструлі. Так ви витратите три літри замість 15-ти у проточній воді.



Якщо у вас велика сім’я, є сенс купити посудомийну машину, яка заощаджує близько 10 тис. літрів теплої води на рік.



Економимо електрику

Вимикайте світло, покидаючи приміщення. Близько 30% електроенергії від місячного обсягу витрачається освітлення порожніх приміщень.

Замініть лампи у вашому будинку на енергозберігаючі. Вони служать у п’ять разів довше, ніж звичайні лампи розжарювання, та споживають електроенергії вдесятеро менше.



Використовуйте енергоефективну побутову техніку. Побутові електроприлади мають спеціальне маркування від класу А до G. Клас «А++» — найбільш енергозберігаючий.



Експлуатуйте холодильник правильно. Не встановлюйте його біля газової плити або опалювальних приладів у місцях, де є прямі сонячні промені. Не ставте у холодильник гарячу їжу.



Вимикайте електроприлади, якими не користуєтеся. Не залишайте їх у режимі сну надовго. Сукупне енергоспоживання побутових електроприладів у цьому режимі може досягати 350-400 кВт*год на рік.



Замініть стару проводку, адже це зайві витрати електроенергії та пожежна небезпека.



Заощаджуємо газ та тепло

Встановіть газовий лічильник, оскільки за ним завжди вигідніше платити, ніж за середніми показниками.

Виберіть постачальника газу з недорогою пропозицією. До запровадження державного обмеження ціни на постачальників відрізнялися на 40%.



Якщо ви готуєте на газовій плиті, використовуйте потужність пальника на належному для того чи іншого блюда рівні. Відразу після того, як вода закипіла, зменшіть вогонь у кілька разів.



Не провітрюйте довго квартиру взимку. Краще одразу відкрити вікна на п’ять хвилин.



На батареї встановіть регулятор температури. Так, якщо жарко, ви зможете зменшити температуру і заощадите відповідно. Їх вартість починається від 150 грн і залежить від модифікації.



Встановіть за радіатором дисплей. Таким чином, більше тепла піде на обігрів кімнати, а не на нагрівання стіни за батареєю. Спеціальний матеріал для нього можна купити у будівельному магазині, вартість — від 95 грн. З екраном у приміщенні стане тепліше на два-п’ять градусів.



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