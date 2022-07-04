Чи зростатимуть тарифи на комуналку в Україні: що кажуть в уряді — Finance.ua

Чи зростатимуть тарифи на комуналку в Україні: що кажуть в уряді Вчора 11:00 — Особисті фінанси

Чи зростатимуть тарифи на комуналку в Україні: що кажуть в уряді

У всьому світі почалося значне зростання цін на енергоносії. В Кабміні розповіли, чи торкнеться це українців і чи варто готуватися до зростання тарифів на послуги ЖКГ.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю LB.ua детально описав підготовку до опалювального сезону.

Чи можливе зростання цін

Прем’єр наголосив, що в будь-якому разі ніяких змін тарифів до кінця наступного опалювального сезону не буде. Це та позиція, яку в Кабміні озвучили ще в перші місяці вторгнення, тому не варто очікувати, що становище ринку вдарить по платіжках жителів України.

Ми це задекларували (фіксацію цін), ми цього будемо дотримуватися. Це важливо. Люди мають бути впевнені, що вони спокійно пройдуть цю зиму. — Денис Шмигаль

Проте одразу й додав, що ця зима буде важкою як для нас, так і для Європи. Адже велика частина європейського енергетичного ринку залежна від росії. А країна-терорист традиційно вдається до шантажу, щоб світ погоджувався на всі умови. Тому зараз Єврокомісія готує план щодо можливості прожити взагалі без пального з рф.

Українцям варто готуватися до зими

Водночас прем’єр наголосив, що навантаження на державну систему можуть послабити самі громадяни. Тому, якщо така можливість є, потрібно це робити.

За його словами, уряд не очікує легких рішень і легкого проходження цього опалювального сезону. Тож ті, хто зараз переорієнтовується на альтернативні джерела, готує й утеплює свої будинки — чинять правильно.

Проте він акцентував, що держава виконувала й буде виконувати свої зобов’язання.

Які запаси енергоносіїв є в Україні

Прем’єр підсумував рівень підготовки до опалювального сезону станом на 3 липня. За його словами, у сховищах нашої держави вже є 10 мільярдів кубометрів газу. Цього недостатньо, бо Міністерству енергетики й «Нафтогазу» поставили завдання закачати 19 мільярдів до початку опалювального сезону.

Також держава робить усе для забезпечення достатньою кількістю вугілля. Зараз працюють над видобутком і завезенням його в Україну. «Для прикладу, Австралія передала 70 тисяч тонн енергетичного вугілля, яке сьогодні вже в дорозі в Україну. Але крім цього, в нас є власний видобуток, що дозволяє накопичити достатню кількість», — сказав Шмигаль.

Що робитимуть у місцях руйнування

Також є певною проблемою те, що в деяких регіонах розбиті війною теплоелектроцентралі або ТЕС. Тому владі над цим теж доводиться багато працювати.

Міністерство розвитку громад і територій готує альтернативні рішення. Зараз працюємо над закупівлею генераторів та інших обігрівальних приладів і розробляємо спільно з іншими міністерствами підходи до непередбачуваних або екстрених ситуацій. — Перм’єр-міністр

Наразі також готують всю інфраструктуру, яка для цього потрібна. Вже створені всі необхідні штаби й робочі групи — від місцевого до державного рівня.

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Телеканал 24 За матеріалами:

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