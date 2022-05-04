Показники лічильника газу під час війни. Як, кому та коли передавати дані — Finance.ua

Показники лічильника газу під час війни. Як, кому та коли передавати дані

Вчора 11:04 — Особисті фінанси

Показники лічильника газу під час війни. Як, кому та коли передавати дані

Попри скасування пені за несвоєчасну сплату спожитих комунальних послуг, влада просить сплачувати рахунки тих, хто має можливість.

Зокрема, очільник Міністерства розвитку громад та територій Олексій Чернишов зазначив, що сплата за комунальні послуги є в сьогоднішніх умовах воєнного стану великою допомогою та підтримкою комунальних служб, які працюють зараз у надскладних обставинах і потребують ресурсів.

Крім того, після закінчення війни потрібно буде в повному обсязі оплатити надані послуги, зокрема з розподілу та постачання газу.

Також бажано не забувати вчасно передавати показники лічильника. Щоб облгаз не нараховував планові показники, які розраховуються на основі середньорічного споживання, і можуть бути більшими за фактичне споживання. Якщо споживання газу взагалі не було, тоді краще передати ті ж самі показники, що й минулого місяця.

Як передати показники лічильника в період дії воєнного стану

Якщо фактичний офіс чи приміщення оператора ГРМ (облгазу) постраждали внаслідок бойових дій, але при цьому працюють канали оператора для передання показників (чатботи, електрона скринька, особистий кабінет тощо), потрібно й надалі передавати показники оператору ГРМ у зручний для споживача спосіб.

Коли передавати показники

Щоб нарахування в платіжках були коректними, передавати показники потрібно щомісяця з 1 по 5 число.

Куди та кому передавати показники

Передавати показники лічильника потрібно, як і раніше, вашому облгазу. Це саме ті компанії, працівники яких періодично приходять до вас знімати дані лічильника, перевіряти стан газового обладнання тощо. Облгази збирають показники лічильників через власні канали зв’язку.

Довідка Finance.ua:

у Києві рівень оплати за комунальні послуги — понад 55%;

споживачів електроенергії в Україні зобов’язали попереджати постачальників про неможливість сплатити комунальні послуги у воєнний час. Якщо заборгованість накопичуватиметься, і споживач не дасть про себе знати, його відключать від електромережі;

тарифи на газ та електроенергію для населення в Україні не підвищуватимуться і залишаться «замороженими» під час воєнного стан.

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