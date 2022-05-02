Скільки українці платитимуть за комуналку у травні 2022 року: всі тарифи — Finance.ua
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Скільки українці платитимуть за комуналку у травні 2022 року: всі тарифи

Вчора 09:02Особисті фінанси
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Тарифи на газ та електроенергію для населення в Україні не підвищуватимуться і залишаться «замороженими» під час воєнного стану.
Розповідаємо, скільки українці платитимуть за світло, газ та воду у травні 2022 року.

Електроенергія

Тарифи на електроенергію збережуться як мінімум ще на шість місяців. Нині вони такі:
  • до 250 кВт*год — 1,44 гривні за 1 кВт*год;
  • понад 250 кВт*год — 1,68 гривні за 1 кВт*год.
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Вода

Тарифи для водоканалів та підприємств, що займаються водовідведенням та водопостачанням, встановлюються Національною комісією з регулювання енергетики та комунальних послуг. Регулятор не повідомляв про зміну тарифів, тому у травні всі показники залишаться на тому самому рівні.

Газ

Міністр енергетики Герман Галущенко та прем’єр-міністр України Денис Шмигаль разом із головою Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим заявили, що тарифи не зростатимуть під час дії воєнного стану, незважаючи ні на що.
«Підвищення тарифів на газ і електроенергію зараз не обговорюється. Якими механізмами ми це забезпечуватимемо — подивимося. ПСО може бути як один з них. Аналізуватимемо і прийматимемо рішення», — сказав він.
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1 травня на засіданні уряду було ухвалено рішення про те, що гранична ціна на газ для населення залишиться на рівні 8 гривень за кубічний метр.
Окремим рішенням уряд також рекомендує місцевим органам влади й комунальним підприємствам на час дії воєнного та надзвичайного стану в Україні не підвищувати тарифи на комунальні послуги.
До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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За матеріалами: РБК-Україна
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