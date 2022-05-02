Скільки українці платитимуть за комуналку у травні 2022 року: всі тарифи — Finance.ua

Тарифи для водоканалів та підприємств, що займаються водовідведенням та водопостачанням, встановлюються Національною комісією з регулювання енергетики та комунальних послуг. Регулятор не повідомляв про зміну тарифів, тому у травні всі показники залишаться на тому самому рівні.
Газ
Міністр енергетики Герман Галущенко та прем’єр-міністр України Денис Шмигаль разом із головою Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим заявили, що тарифи не зростатимуть під час дії воєнного стану, незважаючи ні на що.
«Підвищення тарифів на газ і електроенергію зараз не обговорюється. Якими механізмами ми це забезпечуватимемо — подивимося. ПСО може бути як один з них. Аналізуватимемо і прийматимемо рішення», — сказав він.