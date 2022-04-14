У Києві рівень оплати за комунальні послуги становить понад 55% — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

У Києві рівень оплати за комунальні послуги становить понад 55%

Вчора 17:43Особисті фінанси
202
У Києві рівень оплати за комунальні послуги становить понад 55%У Києві рівень оплати за комунальні послуги становить понад 55%
У Києві на сьогодні рівень оплати за комунальні послуги — понад 55%.
Про це сказав Київський міський голова Віталій Кличко в ефірі телемарафону.
«Хочу зазначити, що мешканці міста навіть в такий складний час платять за комунальні послуги. У столиці на сьогодні понад 55% оплати за всі послуги. Хочу подякувати киянам за їх свідомість і розуміння. Бо ці кошти ми направляємо в першу чергу на закупівлю необхідних ресурсів, матеріалів, а також на заробітну платню працівникам наших підприємств», — сказав Кличко.
Також він наголосив, що зараз через усі муніципальні сервіси за комунальні послуги можна сплатити без комісії.

Довідка Finance.ua:

  • міністр енергетики Герман Галущенко закликав споживачів платити за електроенергію в регіонах, де не ведуться бойові дії, і тим самим зберегти баланс платежів в країні;
  • у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, мета якого — скасувати платню за комунальні послуги для осіб, будинки яких було зруйновано через дії окупантів.
До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

Отримати гроші швидко 💸

За матеріалами: Укрінформ
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.