У Києві рівень оплати за комунальні послуги становить понад 55% — Finance.ua

У Києві рівень оплати за комунальні послуги становить понад 55%

Вчора 17:43 — Особисті фінанси

У Києві рівень оплати за комунальні послуги становить понад 55%

У Києві на сьогодні рівень оплати за комунальні послуги — понад 55%.

Про це сказав Київський міський голова Віталій Кличко в ефірі телемарафону.

«Хочу зазначити, що мешканці міста навіть в такий складний час платять за комунальні послуги. У столиці на сьогодні понад 55% оплати за всі послуги. Хочу подякувати киянам за їх свідомість і розуміння. Бо ці кошти ми направляємо в першу чергу на закупівлю необхідних ресурсів, матеріалів, а також на заробітну платню працівникам наших підприємств», — сказав Кличко.

Також він наголосив, що зараз через усі муніципальні сервіси за комунальні послуги можна сплатити без комісії.

Довідка Finance.ua:

міністр енергетики Герман Галущенко закликав споживачів платити за електроенергію в регіонах, де не ведуться бойові дії, і тим самим зберегти баланс платежів в країні;

у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, мета якого — скасувати платню за комунальні послуги для осіб, будинки яких було зруйновано через дії окупантів.



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