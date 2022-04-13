Хто скільки може: українців просять хоч трохи сплачувати за комуналку — Finance.ua

Хто скільки може: українців просять хоч трохи сплачувати за комуналку

Вчора 13:00 — Особисті фінанси

Міністр енергетики Герман Галущенко закликав споживачів платити за електроенергію у регіонах, де не ведуться бойові дії, і тим самим зберегти баланс платежів в країні.

Про це він сказав під час телемарафону.

«Споживання впало через війну, через велику кількість пошкоджень, а також дуже багато заводів зупинилися — це теж вплинуло дуже істотно», — сказав він.

При цьому відповідно істотно впали розрахунки за отриманий ресурс.

«Важливо, щоб ті регіони, де не йдуть бойові дії, максимально платили, якщо вони мають таку можливість», — підкреслив міністр.

Він нагадав, що з початком війни уряд ухвалив рішення про заборону відключення споживачів від електроенергії та газопостачання. Але деякі споживачі можуть маніпулювати цим і не платити тому, що знають, що відключень не буде.

«Я звертаюся і прошу: якщо у вас є можливість фізично заплатити, то будь ласка, зробіть це. Ви тим самим підтримаєте людей в регіонах, де дійсно йдуть бойові дії, і у яких дійсно немає можливості платити», — додав Галущенко.

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