Хто скільки може: українців просять хоч трохи сплачувати за комуналку — Finance.ua

При цьому відповідно істотно впали розрахунки за отриманий ресурс.
«Важливо, щоб ті регіони, де не йдуть бойові дії, максимально платили, якщо вони мають таку можливість», — підкреслив міністр.
Він нагадав, що з початком війни уряд ухвалив рішення про заборону відключення споживачів від електроенергії та газопостачання. Але деякі споживачі можуть маніпулювати цим і не платити тому, що знають, що відключень не буде.
«Я звертаюся і прошу: якщо у вас є можливість фізично заплатити, то будь ласка, зробіть це. Ви тим самим підтримаєте людей в регіонах, де дійсно йдуть бойові дії, і у яких дійсно немає можливості платити», — додав Галущенко.
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