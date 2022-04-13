"Нафтогаз" просить за можливості сплатити рахунки за березень: як заплатити за газ онлайн — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

"Нафтогаз" просить за можливості сплатити рахунки за березень: як заплатити за газ онлайн

Вчора 11:10Енергетика
359
Як повідомили в Нафтогазі, рахунки за спожитий газ у березні 2022 вже сформовані.
Компанія просить українців за можливості сплатити рахунки за березень.
"Ми розуміємо ситуацію кожного, тому просимо вас сплатити рахунки за можливості. Це важливо, адже завдяки оплаті від населення підтримується можливість забезпечення всіх газом. З кожної сплати за спожитий газ, частина грошей йде на підтримку обороноздатності держави",- йдеться в повідомленні.
ГК «Нафтогаз України» щиро дякує усім, хто сплачує за спожитий обсяг — це дає можливість нам працювати та підтримувати країну у цей непростий час.
Як отримати рахунок за спожитий газ у березні:
  • в особистому кабінеті на my.gas.ua;
  • у чатботі GASUA у Viber або Telegram;
  • на електронну пошту (e-mail);
  • Укрпоштою після 20-го числа поточного місяця — лише у тих регіонах, де відсутні активні бойові дії.
"Нафтогаз" просить за можливості сплатити рахунки за березень: як заплатити за газ онлайн
Як заплатити за газ? Онлайн:
В особистому кабінеті на my.gas.ua
У чатботі GASUA у Viber та Telegram
Через сайти та мобільні додатки банків
За допомогою платіжних систем (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay) Офлайн:
  • Через платіжні термінали самообслуговування.
Нафтогаз нагадав, що формує платіжки щомісяця 10–12-го числа. Сума до сплати розраховується на основі даних про спожитий газ, які передає ваш оператор ГРМ (облгаз)
Як отримати знижку. Платіть за газ в особистому кабінеті на my.gas.ua або в чатботі GASUA до 15 числа та отримуйте знижку 1 % (ви зможете її використати під час наступного платежу).
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати оптимальні умови.
Хочу отримати гроші до зарплати 👛
За матеріалами: Finance.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.