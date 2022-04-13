"Нафтогаз" просить за можливості сплатити рахунки за березень: як заплатити за газ онлайн — Finance.ua

"Нафтогаз" просить за можливості сплатити рахунки за березень: як заплатити за газ онлайн

Вчора 11:10 — Енергетика

Як повідомили в Нафтогазі, рахунки за спожитий газ у березні 2022 вже сформовані.

Компанія просить українців за можливості сплатити рахунки за березень.

"Ми розуміємо ситуацію кожного, тому просимо вас сплатити рахунки за можливості. Це важливо, адже завдяки оплаті від населення підтримується можливість забезпечення всіх газом. З кожної сплати за спожитий газ, частина грошей йде на підтримку обороноздатності держави",- йдеться в повідомленні.

ГК «Нафтогаз України» щиро дякує усім, хто сплачує за спожитий обсяг — це дає можливість нам працювати та підтримувати країну у цей непростий час.

Як отримати рахунок за спожитий газ у березні:

в особистому кабінеті на my.gas.ua;

у чатботі GASUA у Viber або Telegram;

на електронну пошту (e-mail);

Укрпоштою після 20-го числа поточного місяця — лише у тих регіонах, де відсутні активні бойові дії.

Як заплатити за газ? Онлайн:

В особистому кабінеті на my.gas.ua

У чатботі GASUA у Viber та Telegram

Через сайти та мобільні додатки банків

За допомогою платіжних систем (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay) Офлайн:

Через платіжні термінали самообслуговування.

Нафтогаз нагадав, що формує платіжки щомісяця 10–12-го числа. Сума до сплати розраховується на основі даних про спожитий газ, які передає ваш оператор ГРМ (облгаз)

Як отримати знижку. Платіть за газ в особистому кабінеті на my.gas.ua або в чатботі GASUA до 15 числа та отримуйте знижку 1 % (ви зможете її використати під час наступного платежу).

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