Комуналка: українців попередили, за що можуть відключити електрику — Finance.ua

Комуналка: українців попередили, за що можуть відключити електрику

Вчора 13:00 — Особисті фінанси

Українців просять попереджати про відсутність можливості оплати за світло, інакше через заборгованість почнуть їх відключати від електрики.

Споживачів електроенергії в Україні зобов’язали попереджати постачальників про неможливість сплати комунальних послуг у воєнний час.

Якщо заборгованість накопичуватиметься, і споживач не дасть про себе знати, його відключать від електромережі.

Таке рішення ухвалила Нацкомісія, яка здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунпослуг (НКРЕКП).

79%, але цього недостатньо. Енергетики просять сплачувати за розподіл електроенергії — без цього вони не зможуть виконувати аварійні роботи. Нагадаємо, рівень оплат за електроенергію у Києві становитьЕнергетики просять сплачувати за розподіл електроенергії — без цього вони не зможуть виконувати аварійні роботи.

Ми раніше писали , що тарифи на газ та електроенергію для населення в Україні не підвищуватимуться і залишаться «замороженими» під час воєнного стану.

Інформація Finance.ua:

Тарифи на електроенергію збережуться як мінімум ще на шість місяців. Нині вони такі:

до 250 кВт*год — 1,44 гривні за 1 кВт*год;

понад 250 кВт*год — 1,68 гривні за 1 кВт*год.

До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин на картку цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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