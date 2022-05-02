Сколько украинцы будут платить за коммуналку в мае 2022: все тарифы — Finance.ua

Сколько украинцы будут платить за коммуналку в мае 2022: все тарифы

Сегодня 09:02 — Личные финансы

Тарифы на газ и электроэнергию для населения в Украине повышаться не будут и останутся «замороженными» во время военного положения.

Рассказываем, сколько украинцы будут платить за свет, газ и воду в мае 2022 года.

Электроэнергия

Тарифы на электроэнергию сохранятся, как минимум, еще на шесть месяцев. Сейчас они таковы:

до 250 кВт*ч — 1,44 гривны за 1 кВт*ч;

свыше 250 кВт*ч — 1,68 гривны за 1 кВт*ч.

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Вода

Тарифы для водоканалов и предприятий, занимающихся водоотводом и водоснабжением, устанавливаются Национальной комиссией по регулированию энергетики и коммунальных услуг. Регулятор не сообщал об изменении тарифов, поэтому в мае все показатели останутся на том же уровне.

Газ

Министр энергетики Герман Галущенко и премьер-министр Украины Денис Шмигаль вместе с главой Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данилом Гетьманцевым заявили, что тарифы не будут расти во время действия военного положения, несмотря ни на что.

«Повышение тарифов на газ и электроэнергию сейчас не обсуждается. Какими механизмами мы будем это обеспечивать — посмотрим. ПСО может быть как один из них. Будем анализировать и принимать решение», — сказал он.

Напомним, срок годовых газовых контрактов, в которых зафиксирована цена газа для населения, истекает 30 апреля 2022 года.

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