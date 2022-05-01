Украинцы должны предупреждать о невозможности оплаты счетов за свет — требование НКРЭКУ — Finance.ua
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Украинцы должны предупреждать о невозможности оплаты счетов за свет — требование НКРЭКУ

Сегодня 11:02Личные финансы
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Потребителей электроэнергии в Украине обязали предупреждать поставщиков о невозможности уплаты коммунальных услуг в военное время. Если задолженность будет накапливаться и потребитель не даст о себе знать, его отключат от электросети.
Такое решение приняла Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ).
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НКРЭКУ приняла постановление, обязывающее поставщиков провести разъяснительную работу среди потребителей о возможности оплаты электроэнергии онлайн и необходимости передачи показателей счетчиков, а граждан просят предупреждать о невозможности оплаты счетов, иначе из-за задолженности их начнут отключать от электричества.

Что же делать, если не можете заплатить?

  • Во избежание неприятных инцидентов, потребителей электроэнергии в Украине просят в случае невозможности проведения оплаты, возникшей из-за войны, уведомлять об этом поставщика;
  • также, чтобы предотвратить немедленное отключение, по истечении 30 дней со дня прекращения действия военного положения советуют заключить договор о реструктуризации долгов и составить график погашения задолженности.

Справка Finance.ua:

  • сейчас, по словам правительства, тарифы на электроэнергию для населения Украины при потреблении до 250 кВт-ч в месяц не будут расти;
  • домохозяйства, которые за месяц потребляют менее 250 кВт-ч, еще как минимум в ближайшие полгода смогут платить по старым ценникам — 1,44 грн за кВт-ч;
  • Такая норма будет действовать до 31 октября 2022 года.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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По материалам: agronews
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