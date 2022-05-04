Уровень оплат за электроэнергию в Киеве составляет 79%, но этого недостаточно — энергетики

Сегодня 10:46 — Энергетика

Уровень оплат за электроэнергию в Киеве составляет 79%, но этого недостаточно — энергетики

Энергетики просят оплачивать распределение электроэнергии — без этого они не смогут выполнять аварийные работы.

Об этом сообщает ДТЭК Киевские электросети.

«По состоянию на апрель уровень уплат за электроэнергию в Киеве составляет 79% от фактических начислений. Но этого недостаточно для финансовой стабильности оператора системы распределения и выполнения его основной функции — обеспечения надежным электроснабжением всех жителей столицы», — сказано в сообщении.

Бизнес и жителей Киева просят оплачивать счета за электроэнергию. Это поможет обеспечивать работу ремонтных бригад и сохранять свет в домах.

Как говорится, значительная часть задолженности сформирована предпринимателями.

«Мы просим предпринимателей и юридических клиентов Киева оплатить распределение электроэнергии. Это необходимо для того, чтобы компания могла закупать материалы и горючее для ремонтных бригад и в дальнейшем оперативно возвращать свет в дома киевлян», — добавили в компании.

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