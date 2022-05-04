Уровень оплат за электроэнергию в Киеве составляет 79%, но этого недостаточно — энергетики — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Уровень оплат за электроэнергию в Киеве составляет 79%, но этого недостаточно — энергетики

Сегодня 10:46Энергетика
68
Уровень оплат за электроэнергию в Киеве составляет 79%, но этого недостаточно — энергетикиУровень оплат за электроэнергию в Киеве составляет 79%, но этого недостаточно — энергетики
Энергетики просят оплачивать распределение электроэнергии — без этого они не смогут выполнять аварийные работы.
Об этом сообщает ДТЭК Киевские электросети.
«По состоянию на апрель уровень уплат за электроэнергию в Киеве составляет 79% от фактических начислений. Но этого недостаточно для финансовой стабильности оператора системы распределения и выполнения его основной функции — обеспечения надежным электроснабжением всех жителей столицы», — сказано в сообщении.
Бизнес и жителей Киева просят оплачивать счета за электроэнергию. Это поможет обеспечивать работу ремонтных бригад и сохранять свет в домах.
Как говорится, значительная часть задолженности сформирована предпринимателями.
«Мы просим предпринимателей и юридических клиентов Киева оплатить распределение электроэнергии. Это необходимо для того, чтобы компания могла закупать материалы и горючее для ремонтных бригад и в дальнейшем оперативно возвращать свет в дома киевлян», — добавили в компании.

Справка Finance.ua:

  • сколько украинцы будут платить за свет, газ и воду в мае 2022 года;
  • цены на газ в Украине во время военного положения остаются без изменений;
  • потребителей электроэнергии в Украине обязали предупреждать поставщиков о невозможности уплаты коммунальных услуг в военное время. Если задолженность будет накапливаться и потребитель не даст о себе знать, его отключат от электросети.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты
По материалам: Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.