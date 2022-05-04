«По состоянию на апрель уровень уплат за электроэнергию в Киеве составляет 79% от фактических начислений. Но этого недостаточно для финансовой стабильности оператора системы распределения и выполнения его основной функции — обеспечения надежным электроснабжением всех жителей столицы», — сказано в сообщении.
Бизнес и жителей Киева просят оплачивать счета за электроэнергию. Это поможет обеспечивать работу ремонтных бригад и сохранять свет в домах.
Как говорится, значительная часть задолженности сформирована предпринимателями.
«Мы просим предпринимателей и юридических клиентов Киева оплатить распределение электроэнергии. Это необходимо для того, чтобы компания могла закупать материалы и горючее для ремонтных бригад и в дальнейшем оперативно возвращать свет в дома киевлян», — добавили в компании.
Справка Finance.ua:
сколько украинцы будут платить за свет, газ и воду в мае 2022 года;
цены на газ в Украине во время военного положения остаются без изменений;
потребителей электроэнергии в Украине обязали предупреждать поставщиков о невозможности уплаты коммунальных услуг в военное время. Если задолженность будет накапливаться и потребитель не даст о себе знать, его отключат от электросети.
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