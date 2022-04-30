Уряд прийняв рішення щодо ціни на газ під час воєнного стану — Finance.ua

Уряд прийняв рішення щодо ціни на газ під час воєнного стану

Вчора 15:00 — Енергетика

Ціни на газ в Україні під час воєнного стану залишаються без змін. Про це під час засідання Уряду повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Сьогодні приймаємо рішення про те, що ціни на газ для людей залишаються без змін. Жодного підвищення. 8 грн за куб, як і було. Також пільгова ціна буде діяти для підприємств, які виконують життєво важливі функції для забезпечення обороноздатності держави», — наголосив прем’єр.

Окремим рішенням Уряд рекомендує місцевим органам влади й комунальним підприємствам на час дії воєнного та надзвичайного стану в Україні не підвищувати тарифи на комунальні послуги.

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«Тарифи для людей не мають зростати. Але ми також закликаємо українців продовжувати платити за комунальні послуги, аби у підприємств була можливість здійснювати ремонти та платити заробітні плати працівникам», — пояснив Шмигаль.

зараз за можливості сплачувати рахунки, але за несплату нікого відключати від газопостачання не будуть. Водночас, в Нафтогазі звернули увагу, що після закінчення війни потрібно буде сплатити за об’єми газу, спожиті за цей період. Раніше в «Нафтогазі» пояснили , що буде, якщо не сплачувати рахунки за газ під час війни. В компанії порадилиВодночас, в Нафтогазі звернули увагу, що після закінчення війни потрібно буде сплатити за об’єми газу, спожиті за цей період.

Також в офісі Президента повідомляли, що тарифи на електроенергію для населення України за умови споживання до 250 кВт*год на місяць не зростатимуть і становитимуть 1,44 грн за кВт*год щонайменше на наступні пів року.

Довідка Finance.ua:

Хто може отримати спецсубсидію на електрообігрів. Українці зможуть отримати спеціальну субсидію на електрообігрів. Проте такі винятки було зроблено не для всіх. Про це розповіла міністр соціальної політики України Марина Лазебна. За її словами, є люди, які потребують цього. Як розповіла Лазебна, спецсубсидію зможуть отримати українці, які мешкають на лінії розмежування. Вона становитиме приблизно 1500-1700 гривень.

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