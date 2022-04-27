Шмигаль упевнений, що найближчими роками Україна стане експортером природного газу — Finance.ua

Шмигаль упевнений, що найближчими роками Україна стане експортером природного газу

Вчора 08:35 — Енергетика

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль упевнений, що найближчими роками Україна стане експортером природного газу.

«Я впевнений, що найближчими роками Україна стане експортером природного газу», — сказав Шмигаль в ефірі національного телемарафону у вівторок вдень.

Також він зазначив, що зараз Україна має можливість власним видобуванням забезпечувати свої потреби.

Крім того, за словами прем’єра, під час візиту до Вашингтона він обговорював з американськими колегами питання енергетичної співпраці та питання енергетичного ембарго росії, а також питання диверсифікації постачання палива в Україну.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.