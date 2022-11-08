Україна вже витратила на підтримку переселенців понад 42 мільярди гривень – Верещук — Finance.ua

Україна вже витратила на підтримку переселенців понад 42 мільярди гривень – Верещук
Україна вже витратила на підтримку внутрішньо переміщених осіб понад 42 мільярди гривень.
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону 8 листопада заявила віцепрем’єрка та міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
«Ми розуміємо, що людям потрібні кошти. І такі кошти в бюджеті є... Але є проблема. Проблема у тому, що ОВА, які б мали виявляти таких людей і подавати списки до Мінсоцполітики (і по них уже централізовано проводити нарахування), на жаль, не до кінця виявляють, і люди змушені шукати можливості», — додала вона.
Нагадаємо, при зміні місця фактичного проживання внутрішньо переміщеній особі необхідно стати на облік за новим місцем. Крім того, статус внутрішньо переміщеної особи можна не лише набути, а й скасувати.
За офіційними даними Міністерства соціальної політики України, кількість ВПО становить 4,6 млн станом на 3 жовтня 2022, а за неофіційними — набагато більше. Дослідницька компанія Gradus Research провела масштабне дослідження життя внутрішньо переміщених осіб: місця проживання, основні потреби, працевлаштування та зміни в доході й споживання.
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