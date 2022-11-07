Як знятися з обліку ВПО – інструкція — Finance.ua
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Як знятися з обліку ВПО – інструкція

Особисті фінанси
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Як знятися з обліку ВПО – інструкція
Як знятися з обліку ВПО – інструкція
Кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні перевищила 8 млн людей. Такі результати оприлюднила Міжнародна організація з міграції. Статус внутрішньо переміщеної особи можна не лише набути, а й скасувати.
Про це пишуть Факти ICTV.

Як знятися з обліку

На сайті Державних послуг повна назва цієї процедури зазначається як Прийняття рішення про скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи за заявою внутрішньо переміщеної особи.
Однією з підстав для скасування дії довідки ВПО та внесення відомостей про це в Єдину інформаційну базу даних про внутрішньо переміщених осіб є заява ВПО про відмову від довідки.
Тож щоби знятися з обліку ВПО, необхідно звернутися з відповідною заявою в:
  • структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних держадміністрацій, виконавчих міських чи районних органів;
  • виконавчі органи сільських, селищних, міських рад;
  • центр надання адміністративних послуг.
Подати заяву на отримання послуги ви можете особисто.
Щоб знятися з обліку ВПО, вам необхідна лише заява про відмову від довідки про взяття на облік ВПО.
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Послуга є безкоштовною, скасування статусу ВПО триває близько трьох днів.
Рішення про скасування дії довідки ВПО ухвалюється керівником структурного підрозділу з питань соціального захисту населення.
Коли результати послуги будуть готові, вам повідомлять про це.

Довідка Finance.ua:

  • дослідницька компанія Gradus Research провела масштабне дослідження життя внутрішньо переміщених осіб: місця проживання, основні потреби, працевлаштування та зміни в доході й споживанні;
  • ВПО мають повідомляти орган соціального захисту населення про переміщення на інше місце проживання або про повернення до постійного місця проживання;
  • Кабінет Міністрів України продовжив період для подачі повторних заявок на виплати внутрішньо переміщеним особам до 1 грудня;
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