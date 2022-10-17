Уряд продовжив період для подачі повторних заявок на виплати переселенцям до 1 грудня — Finance.ua
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Уряд продовжив період для подачі повторних заявок на виплати переселенцям до 1 грудня

Особисті фінанси
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Уряд продовжив період для подачі повторних заявок на виплати переселенцям до 1 грудня
Уряд продовжив період для подачі повторних заявок на виплати переселенцям до 1 грудня
Кабінет Міністрів України продовжив період для подачі повторних заявок на виплати внутрішньо переміщеним особам до 1 грудня.
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
«Усі внутрішньо переміщені особи, яким не вдалося оформити державну допомогу до 30 квітня через застосунок „Дія“, зможуть повторно подати заявку до 1 грудня», — сказано в повідомленні.
Щоб подати повторну заявку, необхідно прийти особисто до органу соціального захисту населення та написати ще одну заяву. Або ж надіслати її поштою.
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Органи соцзахисту зобов’язані прийняти у людини повторну заяву та розглянути її — навіть якщо вона зараз не може підтвердити подання першої заяви до 30 квітня.
Нагадаємо, людям, які вимушено покинули домівки через війну, але перебувають в Україні, держава обіцяє виплачувати щомісяця 2 тисячі гривень на дорослого та 3 тисячі гривень дитині та людям із інвалідністю.

Хто саме може отримати ці гроші:

  • громадяни, які покинули домівки через бої чи оточення населеного пункту;
  • люди, які виїхали з тимчасово окупованих територій;
  • українці, чиє житло зруйноване, пошкоджене або непридатне для проживання через обстріли чи бої.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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