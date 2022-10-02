Якщо ВПО хоче переїхати в інше місце: як діяти — Finance.ua
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Якщо ВПО хоче переїхати в інше місце: як діяти

Особисті фінанси
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В Безоплатній правовій допомозі повідомили, як діяти, коли ВПО хоче змінити місце проживання та переїхати в інше місце.
Який орган потрібно повідомляти про зміну місця проживання
Відповідно до статті 9 Закону України «Про забезпечення прав i свобод внутрішньо переміщених осіб», внутрішньо переміщена особа зобов’язана повідомляти про зміну місця проживання структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад за новим місцем проживання протягом 10 днів з дня прибуття до нового місця проживання.
У разі зміни місця проживання заявник звертається за видачею довідки до уповноваженого органу за місцем фактичного проживання/перебування, а раніше видана йому довідка вилучається.
У разі добровільного повернення до покинутого постійного місця проживання внутрішньо переміщена особа зобов’язана повідомити про це уповноважений орган за місцем отримання довідки не пізніше як за три дні до дня від’їзду.

Довідка Finance.ua:

Розмір грошової допомоги ВПО на місяць складає:
  • для осіб з інвалідністю і дітей — 3 тис. грн;
  • для інших осіб — 2 тис. грн.

Допомога для ВПО: суми та процедура отримання

За матеріалами:
Finance.ua
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