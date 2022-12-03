ТОП 10 онлайн-ресурсів для ВПО — Finance.ua

ТОП 10 онлайн-ресурсів для ВПО Сьогодні 09:14 — Особисті фінанси

Мінреінтеграції зібрало 10 корисних платформ та ресурсів, які допоможуть внутрішньо-переміщеним особам адаптуватися у новому місці проживання.

Про це повідомили на сторінці у Facebook.

Платформа «єДопомога» (подання заяв на виплати від міжнародних організацій та держави, отримання та надання волонтерської допомоги): https://edopomoga.gov.ua/

Портал «Прихисток» (інформація про варіанти розміщення внутрішньо переміщених осіб, доступне житло): https://prykhystok.gov.ua/

Інформаційно-ресурсний центр «Взаємодія» (інформація щодо дії у надзвичайних ситуаціях, довідки, мапи, електронні ресурси для постраждалого населення тощо): https://viyna.net/

Мапа закладів, які працюють під час відключень світла: https://cutt.ly/QMjPfdp

Електронний кабінет водія (перевірка і оплата адміністративних правопорушень, отримання інформації про авто та посвідчення водія, перевірка авто по VIN-коду, запис в електронну чергу): https://e-driver.hsc.gov.ua/

Портал «Веземо» (електронний сервіс для перевірки часу затримки рейсів, міжнародних та евакуаційних маршрутів тощо): uz-vezemo.com

Єдине соціальне середовище зайнятості (швидкий пошук вакансій та резюме по всій Україні, онлайн-запис на прийом в Центр зайнятості тощо): https://www.dcz.gov.ua/

Портал електронних послуг Пенсійного фонду України (отримання довідки ОК-5 та ОК-7, подання заяв до ПФУ, запис на прийом онлайн): https://portal.pfu.gov.ua/

Liki24 (онлайн-замовлення та доставка ліків): https://liki24.com/

Освітній чат-бот EducationUaBot (інформація про онлайн-навчання в Україні; пошук садочка, школи або коледжу за кордоном; відновлення особистих документів про освіту; продовження викладання та роботи під час війни; повернення до навчання незалежно від місця знаходження).

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, місце проживання ВПО вибірково перевірятимуть.

При зміні місця фактичного проживання внутрішньо переміщеній особі необхідно стати на облік за новим місцем. Про це нагадали в Міністерстві соціальної політики.

ВПО мають повідомляти орган соціального захисту населення про переміщення на інше місце проживання або про повернення до постійного місця проживання.

Для продовження виплат особам, які мають на це право, орган соціального захисту населення за новим місцем проживання робить запит до відповідного органу за попереднім місцем проживання.

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