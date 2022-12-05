Мінфін назвав пікові періоди повернення боргів України в наступному році — Finance.ua
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Мінфін назвав пікові періоди повернення боргів України в наступному році

Казна та Політика
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Мінфін назвав пікові періоди повернення боргів України в наступному році
Мінфін назвав пікові періоди повернення боргів України в наступному році
Міністерство фінансів України оприлюднило графік помісячних платежів за державним боргом за чинними договорами на 1 грудня 2022 року.
Про це повідомляється на сайті Мінфіну.
У 2023 році необхідно виплатити 614,51 млрд гривень, у т.ч. за внутрішнім боргом — 486,00 млрд гривень, за зовнішнім — 128,50 млрд гривень.
Пікові платежі припадають на другий квартал 2023 року, коли Україна має повернути 232,93 млрд гривень, з яких виплати за внутрішнім боргом — 207,14 млрд гривень, за зовнішнім — 25,79 млрд гривень.
Мінфін назвав пікові періоди повернення боргів України в наступному році
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Нагадаємо, раніше Національний банк України оприлюднив календар планових платежів із зовнішньої заборгованості перед нерезидентами в іноземній валюті. Так, за даними НБУ, у четвертому кварталі 2022 року уряд, центральний банк, підприємства і банки повинні виплатити 5,271 млрд доларів, з яких 4,295 млрд доларів — основна сума боргу, 976 млн доларів — відсотки.

Довідка Finance.ua:

  • державний та гарантований державою борг України на 31 жовтня 2022 року становив 3 770,95 млрд гривень або 103,12 млрд доларів;
  • 23 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2023 рік. Законом визначено, що на 31 грудня 2023 року граничний обсяг державного боргу становитиме 6 трлн 422,7 млрд гривень і перевищить номінальний ВВП.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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