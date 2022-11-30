Держборг України перевищив 100 млрд доларів — Finance.ua

Держборг України перевищив 100 млрд доларів Сьогодні 09:13 — Казна та Політика

Держборг України перевищив 100 млрд доларів

Державний та гарантований державою борг України на 31 жовтня 2022 року становив 3 770,95 млрд гривень або 103,12 млрд доларів.

Про це свідчать дані Міністерства фінансів

Протягом жовтня 2022 року сума боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 183,51 млрд гривень та на 5,02 млрд доларів у доларовому еквіваленті.

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Як зазначив голова комітету Верховної Ради з питань податкової та фінансової політики Данило Гетманцев, основна причина зростання державного боргу у жовтні — зовнішні запозичення на фінансування дефіциту бюджету. Зокрема, за жовтень Україна отримала 2 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС, 550 млн євро від ЄІБ, 1,3 млрд доларів від МВФ, 0,5 млрд доларів від Світового банку.

Водночас ці кредити надаються на пільгових умовах та на довгі терміни.

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