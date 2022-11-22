Держборг наблизився до рекордної позначки: кому українці винні найбільше — Finance.ua

Держборг наблизився до рекордної позначки: кому українці винні найбільше Сьогодні 12:05 — Казна та Політика

Держборг наблизився до рекордної позначки: кому українці винні найбільше

Рівень державного боргу України на початок листопада 2022 року впритул наблизився до рекорду у 100 млрд доларів.

Про це повідомляє агенція УНІАН

На тлі війни в Україні з лютого поточного року кошти не позичають на комерційних умовах. Держава отримує фінансування у країн-союзників та світових фінансових інституціях. Деякі країни надають гроші не лише в кредит під пільгові відсотки, а на безповоротній основі (гранти).

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За даними Міністерства фінансів, частка безкоштовного фінансування становить близько 40% від усього міжнародного фінансування, а це близько 10 млрд доларів.

Проте заборгованість зростає, і наступного року фінансові потреби перевищать 70 млрд доларів, з яких 35 млрд доларів необхідно позичити і потім значну частину повернути.

Ключові кредитори України

Як зазначають у Мінфіні, з початку цього року найбільшу суму надали Сполучені штати (13 млрд доларів) та Європейський Союз (11,5 млрд доларів). Гранти США становлять 8,49 млрд доларів, а ЄС — лише 626 млн доларів.

Далі йдуть: Міжнародний валютний фонд (МВФ) — 2,7 млрд доларів, Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) — 2,32 млрд доларів, Світовий банк — 1,7 млрд доларів. Це кредитні кошти, які потрібно буде повернути. ЄІБ єдиний надав 1 млрд доларів на відновлення країни.

Канада (1,5 млрд доларів), Німеччина (1,4 млрд доларів), Велика Британія (1 млрд доларів), Японія (понад 500 млн доларів).

Про приблизно однакову фінансову підтримку заявили Франція (332 млн доларів), Італія (330 млн доларів, 125 млн доларів — грант), Нідерланди (106 млн доларів, а ще 204 млн доларів — у процесі).

Уряд цьогоріч одержав від Національного банку України у вигляді кредиту через купівлю цінних паперів близько 9 млрд доларів. До кінця цього року планують отримати близько 70 млрд гривень, а 2023-го — близько 200 млрд гривень.

Наступного року урядовці прогнозують витратити на обслуговування боргів майже 415 млрд гривень, з них майже 99 млрд гривень (2,5 млрд доларів) піде на зовнішні борги.

Загальний державний борг України збільшиться до майже 6,5 трлн гривень і буде становити понад 100 відсотків прогнозованого річного валового внутрішнього продукту. Це майже вдвічі більше того рівня, який ми мали на початку цього року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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