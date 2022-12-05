Нафтові санкції ЄС проти росії набули чинності — Finance.ua

Нафтові санкції ЄС проти росії набули чинності Сьогодні 10:01 — Енергетика

Нафтові санкції ЄС проти росії набули чинності

5 грудня набуло чинності рішення Ради ЄС про ліміт ціни на російську нафту і заборону морського транспортування російської нафти до третіх країн.

Встановлена гранична ціна на нафту і нафтопродукти та оливи, що походять з росії або експортуються з неї, на рівні 60 доларів за барель.

Рішення також передбачає заборону на пов’язане з транспортуванням надання технічної допомоги, брокерських послуг або фінансування чи фінансової допомоги.

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Оскільки гранична ціна може періодично переглядатися з метою адаптації до ринкової ситуації, рішення також встановлює перехідний період у 90 днів після кожної зміни граничної ціни, щоб забезпечити послідовне застосування граничної ціни всіма операторами.

Функціонування механізму граничної ціни буде переглядатися кожні два місяці з метою реагування на розвиток ситуації на ринку, і буде встановлюватися на рівні, щонайменше, на 5% нижче середньоринкової ціни на російську нафту і нафтопродукти, розрахованої на основі даних Міжнародного енергетичного агентства.

Група семи, а також Австралія тако само запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з російської федерації, на рівні 60 доларів США за барель.

Слід зазначити, що з 5 лютого 2023 рок набуде чинності заборона морського транспортування російських нафтопродуктів.

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Українська правда За матеріалами:

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