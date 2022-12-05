Bitcoin встановив двотижневий рекорд — Finance.ua

Bitcoin встановив двотижневий рекорд Сьогодні 14:55 — Особисті фінанси

Bitcoin встановив двотижневий рекорд

Вперше за останній час флагманській криптовалюті вдалось піднятись на декілька відсотків та встановити двотижневий рекорд — BTC виріс до $17 304. Криптовалютні експерти вважають, що Bitcoin «пішов у наступ», а інвесторам варто приготуватися до подальшого зростання крипторинку.

Після відносно стабільних вихідних на рівні $17 000, Bitcoin розпочав понеділок з позитивних показників, додавши 1.9% вартості за добу та 5.2% — за тиждень. Ринкова капіталізація цифрового активу перевищила $330 мільярдів.

Щодо альткоїнів, вони теж продемонстрували зміни у вартості. ETH виріс на 3% за добу та на 8.3% за тиждень. Binance Coin наблизився до $ 300 після незначного денного зростання на 1.8%, його вартість наразі — BNB. Ripple, Dogecoin, Cardano, Polygon, Polkadot і OKB також отримали незначний прибуток. Litecoin та Shiba-Inu піднялись найбільше, зі зростанням на 9.1% і 5.3% відповідно.

Попри нещодавнє падіння, в успішне майбутнє ВТС вірять багато аналітиків. Серед них менеджер хедж-фонду Morgan Creek Digital Марк Юско, який переконаний, що Bitcoin замінить золото. Аналітик також вважає, що курс флагманської криптовалюти сягне шестизначних цифр, а Китай стане батьківщиною наступної світової резервної валюти.

«У світі є тільки одні гроші: золото. Все інше — валюта. Кожен центральний банк у світі володіє цінними металами. Деякі з них мають менше золота, ніж раніше, оскільки відійшли від золотого стандарту та перейшли до фіатного», — заявив фінансовий експерт.

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noworries За матеріалами:

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