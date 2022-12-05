Укренерго повідомляє про влучення по обʼєктах енергетичної інфраструктури — Finance.ua

Укренерго повідомляє про влучення по обʼєктах енергетичної інфраструктури
НЕК «Укренерого» повідомляє про влучення по обʼєктах енергетичної інфраструктури та про аварійні відключення світла.
Про це повідомляє Укренерго у Фейсбуці.
«Україна переживає восьму масовану ракетну атаку країни-терориста. На жаль, вже є влучання по обʼєктах енергетичної інфраструктури й повʼязані з цим аварійні відключення світла», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що диспетчери Укренерго уже працюють над утриманням балансу в енергосистемі.
Нагадаємо, станом на 5 грудня ситуація в енергосистемі України залишається складною. Зберігається дефіцит електроенергії. Всім обленерго доведені ліміти добового споживання електроенергії.
Через ворожі обстріли Житомир, а також більша частина Кропивницького залишилася без електроенергії. Водночас відключено електропостачання на Сумщині. Аналогічна ситуація склалася у Кривому Розі та Миколаєві.
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