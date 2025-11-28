День финансов: НДС для ФЛП с доходом более 1 млн грн и жилищные ваучеры для ВПЛ на 2 млн грн Сегодня 17:45

Пятница, 28 ноября. Ежегодно, в конце ноября традиционно наступает день масштабных распродаж — Черная пятница. В 2025 году этот праздник выпадает на 28 ноября. В период высоких скидок покупатели часто совершают спонтанные покупки, поэтому возникает вопрос о возможности обмена или возврата таких товаров. Подробно об этом рассказали в Госпродпотребслужбе. Также 28 ноября отмечают День работника системы финансового мониторинга. Интересную статистику на эту тему подготовил Опендатабот.

Ваучеры для ВПЛ

В понедельник, 1 декабря, начинается первый этап новой государственной программы жилищной помощи для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), чьи жилища остались на временно оккупированных территориях. ВПЛ со статусом участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны смогут подать заявление на получение жилищного ваучера номиналом 2 миллиона гривен через Дію. На что можно использовать жилищный ваучер и как подать заявление — рассказываем здесь

🎻 В последнее десятилетие украинский инвестор научился работать с акциями, ETF и криптовалютами. Это прекрасно, но когда мы ищем настоящую защиту капитала от инфляции и геополитических рисков, то взгляд часто обращается к материальным активам, проверенным временем. Антиквариат — это именно тот класс, который объединяет историю, стабильность и потенциал для мощной диверсификации портфеля.

Является ли антиквариат в Украине настоящей инвестицией или просто дорогое хобби? Сможет ли он конкурировать с доходностью индекса S&P 500 или надежных облигаций? Об этом расскажем в новой статье:

Показатель средней зарплаты для начисления пенсий

В октябре средний размер заработной платы, с которой уплачиваются страховые взносы и учитывается для начисления пенсии, составляет 21 578 грн 46 коп. Это более чем на 388 грн больше показателя за сентябрь. Данные Пенсионного фонда свидетельствуют , что с начала 2025 года показатель средней зарплаты вырос более чем на 2918 грн.

Обновление в Резерв+

С 28 ноября подать запрос на отсрочку в мобильном приложении «Резерв+» могут военнообязанные, у которых один родитель имеет инвалидность первой или второй группы. Услуга доступна, если военнообязанный — единственный совершеннолетний ребенок человека с инвалидностью и в семье есть только один из родителей. Если есть другие совершеннолетние дети или оба родителя, подать запрос нельзя.

Кроме того, приложение Резерв+ получит обновленный дизайн и расширенные возможности. Вскоре электронный военно-учетный документ будет содержать фото владельца.

Выплата Нацкешбэка за сентябрь

Министерство экономики сообщило , что выплата по программе «Национальный кешбэк» за сентябрь состоится 29−30 ноября. Государство перечислит 3,8 млн украинцев суммарно свыше 598 млн гривен, накопленных за покупки украинских товаров в сентябре. Выплата средств за октябрь ожидается во второй декаде декабря. Выплата за ноябрь — планово в конце декабря.

Добавим, что украинцам уже начислили 1,9 млрд грн «Зимней поддержки».

НДС для ФЛП с доходом более 1 млн

В Украине готовятся к введению НДС для ФЛП с доходом более 1 млн гривен в рамках новой программы с Международным валютным фондом. Кабинет Министров подготовит налоговые изменения, предусматривающие введение налога на добавленную стоимость для самозанятых предпринимателей с годовым доходом более 1 миллиона гривен. Также среди условий есть налогообложение доходов от цифровых платформ, таких как Bolt, Uklon, Glovo, Booking.com.

«єЯсла» и «єСадок»

В Минсоцполитике сообщили , что программа «єЯсла» начнет действовать с 1 января 2026 года, а программа «єСадок» начнет работу в 2028 году. В настоящее время государство работает над тем, чтобы документы можно было подавать через приложение Дія. Если система не будет готова технически с 1 января 2026 года, заявления будут принимать сервисные центры Пенсионного фонда. Программа все равно начнет действовать с нового года.

Подозрительные финансовые операции

Как свидетельствуют данные Опендатабот, за три квартала 2025 года в Государственную службу финансового мониторинга поступило 1 434 785 сообщений о финансовых операциях, подлежащих проверке. Это на 10% больше аналогичного периода 2024 года, когда было получено 1,3 млн сообщений. Значительно возросли объемы материалов, касающихся возможных налоговых правонарушений. С начала 2025 года передано 300 материалов об операциях более чем на 157 млрд грн. Это в 14 раз больше, чем в прошлом году.

Въезд в ЕС

Польша и Венгрия на своих пунктах пропуска уже внедрили новую цифровую систему въезда и выезда — Entry/Exit System (EES). Румыния и Словакия продолжают работу. Как пояснили в ГПСУ, наполнение системы Entry/Exit System продлится полгода, поэтому на 100% информация о биометрических данных — отпечатках пальцев, изображении лица, внесении данных о паспортных документах, информации о въезде и выезде — есть еще не везде.

Возврат товара, купленного на «Черную пятницу»

Главное управление Госпродпотребслужбы в Киевской области сообщило, что потребитель имеет право обменять непродовольственный товар надлежащего качества, если он не подошел по цвету, фасону, габаритам, размеру или другим индивидуальным характеристикам. Это право действует независимо от того, был ли товар приобретен по полной цене или при распродаже. Так предусмотрено статьей 9 Закона Украины «О защите прав потребителей». Но есть товары, не подлежащие обмену

