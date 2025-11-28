Ермак подал в отставку с должности главы ОП, — Зеленский
Глава Офиса президента Андрей Ермак написал заявление об отставке.
«Сегодня следующие внутренние решения. Первое. Пройдет перезагрузка Офиса президента Украины. Руководитель офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. Я благодарен Андрею за то, что украинская позиция в переговорном треке всегда была им представлена именно так, как и должно быть», — сказал Владимир Зеленский.
Президент в своей речи не указал точную причину, по которой Ермак покинет пост, но заявил, что хочет, чтобы «ни у кого не было никаких вопросов к Украине».
По словам президента, завтра будут проведены консультации с теми, кто может возглавить его офис.
Напомним, ранее НАБУ и САП пришли с обысками к руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку. Сам глава ОП заявил, что следственные действия проходят у него дома, а его адвокаты полностью сотрудничают с правоохранителями.
Справка Finance.ua:
- ЕРМАК Андрей Борисович, руководитель Офиса Президента Украины. Родился 21 ноября 1971 года в городе Киеве. Образование: Институт международных отношений Киевского национального университета им. Шевченко, юрист-международник.
- С 21 мая 2019 года по 11 февраля 2020 года работал помощником Президента Украины. Указом Президента Украины 21 июня 2019 года назначен членом Национального инвестиционного совета.
- С 7 октября 2019 по 19 июня 2020 года работал членом Наблюдательного совета Государственного концерна «Укроборонпром».
- Указом Президента Украины 11 февраля 2020 года назначен Руководителем Офиса Президента Украины.
Поделиться новостью
Также по теме
В Top Gear определили лучшие автомобили года (номинации)
Как изменились доходы испанцев с 2004 по 2024 год
День финансов: НДС для ФЛП с доходом более 1 млн грн и жилищные ваучеры для ВПЛ на 2 млн грн
У Резерв+ появилась отсрочка для тех, у кого один из родителей имеет инвалидность
Ермак подал в отставку с должности главы ОП, — Зеленский
В Украине стартует грантовая программа для разработчиков противопожарных дронов