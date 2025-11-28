Ермак подал в отставку с должности главы ОП, — Зеленский Сегодня 17:28

Ермак подал в отставку с должности главы ОП, — Зеленский

Глава Офиса президента Андрей Ермак написал заявление об отставке.

«Сегодня следующие внутренние решения. Первое. Пройдет перезагрузка Офиса президента Украины. Руководитель офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. Я благодарен Андрею за то, что украинская позиция в переговорном треке всегда была им представлена ​​именно так, как и должно быть», — сказал Владимир Зеленский.

Президент в своей речи не указал точную причину, по которой Ермак покинет пост, но заявил, что хочет, чтобы «ни у кого не было никаких вопросов к Украине».

По словам президента, завтра будут проведены консультации с теми, кто может возглавить его офис.

Напомним, ранее НАБУ и САП пришли с обысками к руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку. Сам глава ОП заявил, что следственные действия проходят у него дома, а его адвокаты полностью сотрудничают с правоохранителями.

Справка Finance.ua:

ЕРМАК Андрей Борисович, руководитель Офиса Президента Украины. Родился 21 ноября 1971 года в городе Киеве. Образование: Институт международных отношений Киевского национального университета им. Шевченко, юрист-международник.

С 21 мая 2019 года по 11 февраля 2020 года работал помощником Президента Украины. Указом Президента Украины 21 июня 2019 года назначен членом Национального инвестиционного совета.

С 7 октября 2019 по 19 июня 2020 года работал членом Наблюдательного совета Государственного концерна «Укроборонпром».

Указом Президента Украины 11 февраля 2020 года назначен Руководителем Офиса Президента Украины.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.