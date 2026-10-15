День финансов: налогообложение международных посылок, курс доллара в 2027 году, новые правила взыскания долгов

Четверг, 15 октября. Международные посылки до 150 евро начнут облагать налогом, сдавать жилье в аренду официально станет выгоднее, а долги будут взыскивать по новым правилам.

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Налоговые льготы для международных посылок

Народные депутаты Верховной Рады в целом поддержали законопроект № 16051−1, который вводит НДС на товары из иностранных маркетплейсов независимо от их стоимости. Ответственность за начисление и уплату НДС будет возлагаться на иностранные маркетплейсы и онлайн-платформы или определенных посредников в Украине.

НДФЛ по аренде жилья

Верховная Рада поддержала правку к законопроекту, предусматривающему снижение ставки налога на доходы физических лиц для граждан, официально сдающих жилье в аренду, с 18% до 5%. Военный сбор останется на уровне 5%, поэтому общая налоговая нагрузка на доходы от аренды должна снизиться с 23% до 10%.

Курс доллара

Аналитики ICU сохраняют прогноз курса доллара на конец 2026 года на уровне 45,8 грн/$ против текущего показателя 45,08 грн/$. В конце 2027 года курс доллара может составить 49,2 грн/$.

В то же время, по словам эксперта Олега Устенко, на валютный рынок оказывают давление сокращение экспорта и высокий спрос на иностранную валюту со стороны бизнеса и населения. Следовательно, доллар может пересечь отметку в 46 грн до конца года.

Облигации с покрытием

Первые выпуски финансовых инструментов секьюритизации и облигаций с покрытием в Украине могут пройти уже в 2027 году. Финансовые учреждения предварительно заинтересовались использованием этих механизмов и рассматривают возможность включить соответствующие операции в свои планы на следующий год.

💰 В 2026 году украинские банки продолжают расширять премиальные предложения, одновременно пересматривая условия доступа к отдельным привилегиям. В новой статье рассказываем о том, как меняется сегмент премиального банковского обслуживания, какие сервисы сегодня определяют для клиентов с высоким уровнем дохода, что именно входит в современные премиум-пакеты, а также какие услуги предлагают для состоятельных клиентов украинские банки:

Рынок труда осенью 2026 года

Как свидетельствуют данные Work.ua, украинский рынок труда осенью 2026 года демонстрирует спадающую тенденцию. Работодатели публикуют меньше новых вакансий, тогда как количество откликов искателей работы выросло более чем нс четверть. Сокращение активности работодателей в размещении вакансий коснулось многих отраслей экономики. Но наиболее заметно оно в розничной торговле.

Новые правила взыскания долгов

В Украине с 23 октября текущего года меняются правила взыскания долгов. Все банки должны интегрироваться с Автоматизированной системой исполнительного производства. А исполнители в свою очередь получают быстрый доступ к информации о наличии счетов, электронных кошельков, движении средств, назначении платежей и даже содержании банковских сейфов должника.

Замороженные активы россии

Соединенные Штаты предложили европейским странам разморозить часть российских суверенных активов и передать их в подконтрольную Вашингтону структуру, чтобы возобновить мирные переговоры с россией. Европейские делегаты категорически отвергли этот план.

Весенний бум на рынке недвижимости

Президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Юрий Пита отмечает , что говорить о гарантированном оживлении рынка недвижимости весной пока рано. Многое будет зависеть от ситуации в сфере безопасности, условий проживания и общего экономического положения страны.

Потребности бюджета

Потребность Украины во внешнем бюджетном финансировании на 2027 год превышает $52 млрд. Почти $20 млрд уже четко определены в рамках договоренностей с ЕС, МВФ и Японией, еще более $32,6 млрд (30 млрд евро) нужно привлечь. Кроме того, в правительстве подчеркивают, что россия систематически атакует критическую инфраструктуру, бизнес, производства, гражданские объекты. Из-за разрушения и остановки работы предприятий до конца года налоговые поступления будут примерно на $1,5 млрд меньше прогноза.

Цены на газ и электроэнергию в Европе