0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Укрпочта выпустила новую марку (фото)

271
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Тираж составляет 30 млн экземпляров....
Тираж составляет 30 млн экземпляров...., www.ukrposhta.ua
Укрпочта ввела в обращение новую стандартную почтовую марку Десятого выпуска — «Лемковщина», посвященную одному из самых древних и наиболее выразительных видов украинского народного искусства — писанкарству.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Основой для эскиза марки стала аутентичная писанка из собрания Национального центра народной культуры «Музей Ивана Гончара». Автором дизайна марки и штемпеля выступила Оксана Шуклинова, а художницей конверта «Первый день» — Наталья Кохаль.
Основой для эскиза марки стала аутентичная писанка
Основой для эскиза марки стала аутентичная писанка, www.ukrposhta.ua
Лемковская писанка отличается от других этнографических регионов Украины изящной «шпильковой» техникой исполнения. Вместо обычного писачка мастера используют шпильку, оставляя на поверхности яйца штрихи в форме вытянутых капель и лучей.

Как выглядит почтовая марка

На новой почтовой марке изображена фиолетово-пурпурная писанка с белыми и розовыми узорами. В ее центре — белая полоса, делящая яйцо пополам, символизируя границу между земным и небесным мирами. От нее расходятся характерные зубчатые орнаменты и тонкие лучи, которые в лемковской традиции означают солнечный свет, тепло и вечную жизнь.
«Перенос этого уникального символа на государственную почтовую марку — это способ сохранить культурное наследие Лемковщины и распространить его богатство через тысячи писем и постоянное почтовое общение», — отмечают в Укрпочте.
На новой почтовой марке изображена фиолетово-пурпурная писанка с белыми и розовыми узорами
На новой почтовой марке изображена фиолетово-пурпурная писанка с белыми и розовыми узорами, www.ukrposhta.ua
Номинал каждой почтовой марки — U. Тираж составляет 30 млн экземпляров.
Приобрести новую почтовую марку можно с сегодняшнего дня в отделениях Укрпочты, филателистических магазинах и онлайн на сайте Укрпочта.Маркет.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что Укрпочта презентовала новый почтовый выпуск «Тризуб. Честь», посвященный главному государственному символу Украины. Новый выпуск, представленный ко Дню Украинской Государственности, продолжает тематическую серию, в которой Укрпочта осмысливает истоки украинской государственности и ее фундаментальные символы.
Также мы писали, что Укрпочта представила почтовую марку и почтовый блок «80 лет АО „Антонов“. Конструкторская сила Украины» — к юбилею украинского государственного авиационного предприятия, где спроектировали легендарные Ан-225 «Мрія» и Ан-124 «Руслан».
По материалам:
Finance.ua
Укрпочта
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems