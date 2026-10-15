Укрпочта выпустила новую марку (фото)

Укрпочта ввела в обращение новую стандартную почтовую марку Десятого выпуска — «Лемковщина», посвященную одному из самых древних и наиболее выразительных видов украинского народного искусства — писанкарству.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Основой для эскиза марки стала аутентичная писанка из собрания Национального центра народной культуры «Музей Ивана Гончара». Автором дизайна марки и штемпеля выступила Оксана Шуклинова, а художницей конверта «Первый день» — Наталья Кохаль.

Основой для эскиза марки стала аутентичная писанка, www.ukrposhta.ua

Лемковская писанка отличается от других этнографических регионов Украины изящной «шпильковой» техникой исполнения. Вместо обычного писачка мастера используют шпильку, оставляя на поверхности яйца штрихи в форме вытянутых капель и лучей.

Как выглядит почтовая марка

На новой почтовой марке изображена фиолетово-пурпурная писанка с белыми и розовыми узорами. В ее центре — белая полоса, делящая яйцо пополам, символизируя границу между земным и небесным мирами. От нее расходятся характерные зубчатые орнаменты и тонкие лучи, которые в лемковской традиции означают солнечный свет, тепло и вечную жизнь.

«Перенос этого уникального символа на государственную почтовую марку — это способ сохранить культурное наследие Лемковщины и распространить его богатство через тысячи писем и постоянное почтовое общение», — отмечают в Укрпочте.

На новой почтовой марке изображена фиолетово-пурпурная писанка с белыми и розовыми узорами, www.ukrposhta.ua

Номинал каждой почтовой марки — U. Тираж составляет 30 млн экземпляров.

Приобрести новую почтовую марку можно с сегодняшнего дня в отделениях Укрпочты, филателистических магазинах и онлайн на сайте Укрпочта.Маркет

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что Укрпочта презентовала новый почтовый выпуск «Тризуб. Честь», посвященный главному государственному символу Украины. Новый выпуск, представленный ко Дню Украинской Государственности, продолжает тематическую серию, в которой Укрпочта осмысливает истоки украинской государственности и ее фундаментальные символы.