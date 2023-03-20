День финансов: налогообложение доходов военных, история iPhone — Finance.ua
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День финансов: налогообложение доходов военных, история iPhone

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В понедельник, 20 марта стало известно, как в Украине изменили правила налогообложения доходов военных, также с 26 марта в Киеве время комендантского часа будет другим.
Великобритания подписала историческое соглашение с Украиной о цифровой торговле. Великобритания подписала ключевое соглашение о цифровой торговле с Украиной, которое поддержит экономику страны и значительно усилит британско-украинские торговые и инвестиционные отношения.
Президент подписал закон о развитии электрозарядной инфраструктуры и электротранспорта. Речь идет об упрощении земельных требований для размещения электрозарядных станций и подключения автозарядок к электросетям (без платы за мощность при подключении до конца 2024 года).
  • Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против ряда физических и юридических лиц.
  • Платформа United24 собрала уже более $300 миллионов.
Кабмин отменил ряд устаревших инструментов для бизнеса. Кабинет Министров Украины в рамках дерегуляции экономики внес изменения в ряд постановлений, отменив устаревшие инструменты.
Суд конфисковал киевский ТРЦ Ocean Plaza. Высший антикоррупционный суд принял решение конфисковать украинские активы российского олигарха, в том числе ТРЦ Ocean Plaza.
UBS заключил сделку о покупке швейцарского банка Credit Suisse. Швейцарский центральный банк предоставит значительную ликвидность объединенному банку. Эта сделка стала решением по обеспечению финансовой стабильности и защиты швейцарской экономики в исключительной ситуации.
НБУ обязал банки выявлять связи клиентов с россией. Национальный банк обязывает банки в ходе своей деятельности выявлять и документировать информацию о связях клиентов и их контрагентов с государством, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины. Регулятор имеет право обратиться в банк с отдельным запросом для получения сведений о выявленных банком связях клиентов и их контрагентов с государством-агрессором.
Кстати, сегодня в это сложно поверить, но до iPhone у компании Apple тоже была история. Правда, возникновение этого продукта разделило историю Apple на «до и после». Даже название корпорации, существовавшей более 30 лет, изменилось с Apple Computer на Apple — компьютеры больше не были основным продуктом компании, флагманом стал iPhone.

История iPhone как история успеха Apple

День финансов: налогообложение доходов военных, история iPhone
По материалам:
Finance.ua
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