День финансов: налогообложение доходов военных, история iPhone — Finance.ua

День финансов: налогообложение доходов военных, история iPhone Сегодня 17:50

В понедельник, 20 марта стало известно, как в Украине изменили правила налогообложения доходов военных, также с 26 марта в Киеве время комендантского часа будет другим.

Великобритания подписала историческое соглашение с Украиной о цифровой торговле. Великобритания Великобритания подписала ключевое соглашение о цифровой торговле с Украиной, которое поддержит экономику страны и значительно усилит британско-украинские торговые и инвестиционные отношения.

Президент подписал закон о развитии электрозарядной инфраструктуры и электротранспорта. Речь идет об Речь идет об упрощении земельных требований для размещения электрозарядных станций и подключения автозарядок к электросетям (без платы за мощность при подключении до конца 2024 года).

Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против ряда физических и юридических лиц.

Рада уволила трех министров.

Платформа United24 собрала уже более $300 миллионов.

Кабмин отменил ряд устаревших инструментов для бизнеса. Кабинет Министров Украины в рамках дерегуляции экономики Кабинет Министров Украины в рамках дерегуляции экономики внес изменения в ряд постановлений, отменив устаревшие инструменты.

Суд конфисковал киевский ТРЦ Ocean Plaza. Высший антикоррупционный суд принял решение Высший антикоррупционный суд принял решение конфисковать украинские активы российского олигарха, в том числе ТРЦ Ocean Plaza.

UBS заключил сделку о покупке швейцарского банка Credit Suisse. Швейцарский центральный банк Швейцарский центральный банк предоставит значительную ликвидность объединенному банку. Эта сделка стала решением по обеспечению финансовой стабильности и защиты швейцарской экономики в исключительной ситуации.

НБУ обязал банки выявлять связи клиентов с россией. Национальный банк обязывает банки в ходе своей деятельности выявлять и документировать информацию о связях клиентов и их контрагентов с государством, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины. Регулятор имеет право Национальный банк обязывает банки в ходе своей деятельности выявлять и документировать информацию о связях клиентов и их контрагентов с государством, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины. Регулятор имеет право обратиться в банк с отдельным запросом для получения сведений о выявленных банком связях клиентов и их контрагентов с государством-агрессором.

Кстати, сегодня в это сложно поверить, но до iPhone у компании Apple тоже была история. Правда, возникновение этого продукта разделило историю Apple на «до и после». Даже название корпорации, существовавшей более 30 лет, изменилось с Apple Computer на Apple — компьютеры больше не были основным продуктом компании, флагманом стал iPhone.

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