День финансов: налоги для украинцев в Европе, сбережения в депозитах и ​​ОВГЗ, выпуск местных облигаций Сегодня 17:45

Вторник, 7 июля. Международные резервы Украины растут благодаря помощи партнеров, украинцы активно вкладывают свои деньги в депозиты и облигации, а курс гривны снижается к доллару и евро.

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Международные резервы Украины

По данным Национального банка, международные резервы Украины по состоянию на 1 июля 2026 г. составляли $51,3 млрд. В июне резервы увеличились на 12,1% благодаря валютным поступлениям от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты регулятором и долговые выплаты страны в иностранной валюте.

Также в Нацбанке сообщили , что в июне Украина получила более 15 млрд долларов международной финансовой помощи.

Депозиты vs. ОВГЗ

По данным НБУ, сохранение учетной ставки на уровне 15% в июне поддержало высокий спрос населения на гривневые срочные депозиты и облигации внутреннего государственного займа. Портфель гривневых ОВГЗ в собственности физических лиц на протяжении июня стабильно увеличивался. Его среднедневный объем был на 2,6 млрд грн больше, чем в мае.

Объем срочных гривневых депозитов физических лиц за месяц вырос на 6 млрд грн.

Зарплаты в Польше

Темпы роста зарплат в Польше заметно замедлились , а период стремительного повышения доходов, похоже, завершился. Эксперты объясняют это снижением инфляции, более осторожной политикой работодателей в отношении расходов и изменениями на рынке труда. Такие тенденции касаются и украинцев, работающих в Польше.

👛 Многие украинцы в Европе до сих пор считают, что если доход поступает на украинский счет ФЛП, то налоговые органы европейских стран не будут иметь к нему никакого отношения. К сожалению, это миф. Всё решает статус налогового резидентства. Если вы проживаете в условной Польше или Германии более полугода, эта страна считает вас «своим» плательщиком и требует налог со всего вашего мирового дохода.

В новой статье Finance.ua разобрался, за что, кому и сколько сейчас приходится платить, как не попасть в ловушку двойного налогообложения и чем отличаются правила в топ-странах Европы:

Самые динамичные экономики Европы

По прогнозу МВФ, в ближайшие годы украинская экономика будет расти более чем вдвое быстрее среднего показателя еврозоны — при реализации базового сценария развития событий. Фонд ожидает, что в 2027—2031 годах экономика страны будет расти в среднем на 3,8% в год, а лучшим может стать 2028 год с показателем около 4,2%.

В то же время, этот прогноз базируется на предположении, что война будет постепенно угасать, а после этого начнется масштабное восстановление страны. Кто еще вошел в число самых динамичных экономик — читайте по ссылке

Выпуск местных облигаций

НКЦБФР обновила правила выпуска и обращения местных облигаций. Одно из ключевых новшеств — местным советам больше не нужно каждый раз проходить полную процедуру регистрации для каждой новой серии облигаций. Также сокращаются сроки рассмотрения документов. Кроме того, документы будут и дальше подаваться через электронные кабинеты.

Бронирование работников в сфере строительства

Минразвития обновило критерии определения предприятий критически важными для строительства. Для получения или подтверждения статуса критически важного предприятия из сферы строительства, ремонтов и содержания автомобильных дорог общего пользования государственного значения такие предприятия должны иметь два и более соответствующих действующих договоров, срок действия которых составляет не менее шести месяцев с даты обращения.

Курс гривны в июне

Средний официальный курс гривны в июне ослаб на 1,5% по отношению к доллару США и на 0,1% по отношению к евро. В Национальном банке объясняют такую ​​динамику ухудшением рыночной конъюнктуры, а также укреплением доллара на мировых финансовых рынках.

Кроме того, по данным НБУ, в мае 2026 года банки ввезли в Украину наличной иностранной валюты на 531,197 млн ​​долларов в эквиваленте, что на 28% меньше, чем в апреле. Это самый низкий показатель с августа 2023 года.

Европейский подход к расчету прожиточного минимума

По словам Даниила Гетманцева, в Украине до сих пор идут дискуссии о том, сколько человеку нужно курток, носков или купальников на несколько лет. В большинстве европейских стран применяют другой подход. В первую очередь определяют объем полноценного питания, который можно объективно рассчитать.

Стоимость продуктов составляет лишь определенную долю общей суммы, а остальные средства направлены на жилье, транспорт, лекарства, одежду, образование, культуру и другие повседневные потребности.

Самые прибыльные компании мира

Самые прибыльные компании мира зарабатывают сотни миллиардов долларов в год. Согласно рейтингу Forbes Global 2000 , из 30 самых прибыльных компаний мира 16 базируются в США. В первую десятку вошли восемь американских компаний, первые четыре места заняли технологические корпорации с Западного побережья США.

Лидером по размеру прибыли стала Alphabet — материнская компания Google, заработавшая 160 млрд долларов за последние 12 месяцев. Далее расположились Microsoft с прибылью 125 млрд долларов, Apple — 123 млрд долларов и NVIDIA — 120 млрд долларов.

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