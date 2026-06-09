День финансов: налог на OLX, 21-й пакет санкций против рф, доллар по 45,8 грн Сегодня 17:45

Вторник, 9 июня. Верховная Рада приняла ряд важных законопроектов, Европейская комиссия представила 21-й пакет санкций против россии, а аналитики прогнозируют подорожание доллара.

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«Налог на OLX», судебная система, реформа железной дороги

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 15111-д о налогообложении цифровых платформ. В законе предусматривается льготная ставка налога — 10% вместо базовых 18% НДФЛ + 5% военного сбора. Под налогообложение не будут подпадать доходы физлиц от продаж товаров через платформы в размере до 2000 евро в год.

Документ предусматривает и снижение ставки налога на доходы физических лиц для граждан, которые официально сдают недвижимость в аренду.

Также депутаты приняли евроинтеграционный закон, которым вводится европейская система безопасности и технической совместимости железнодорожного транспорта и предусматривается создание независимого органа по расследованию железнодорожных аварий.

Кроме того, Рада приняла спорный законопроект № 13165−2 относительно деклараций добродетели и родственных связей судей. Что говорят о документе активисты — читайте здесь

21-й пакет санкций против россии

Европейская комиссия представила 21 пакет санкций Европейского Союза против россии. Новые ограничения сосредоточены на секторах, имеющих наибольшее значение для российской экономики.

🗨️ «Мы сосредотачиваемся на секторах, имеющих наибольшее влияние, а именно на энергетике, финансовых услугах, криптовалютах, торговле, а также впервые — на рыболовстве. Кроме того, мы предлагаем запретить въезд в ЕС бывшим российским военнослужащим» , — заявили в Еврокомиссии.

В ЕС также заявили , что санкции западных стран уже нанесли россии экономические потери на сумму от $1,2 трлн до $1,5 трлн.

45,8 грн за доллар

В ICU ожидают , что в конце 2026 года курс будет составлять 45,8 грн за доллар вместо прогнозируемых ранее 45 грн. Аналитики считают, что экономика и далее будет расти очень медленно, но международная финансовая помощь позволит государству сохранить стабильность бюджета и валютных резервов.

🎬 Что прогнозируют ведущие банкиры по евро и доллару на ближайшую неделю, смотрите на YouTube-канале Finance.ua:

ИИ против работников

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев считает , что искусственный интеллект в Украине не будет вытеснять работников, а помогать бизнесу работать более эффективно в условиях острого кадрового дефицита. По его словам, человек сможет выполнять больше работы за то время, которое есть.

Также Министерство экономики представило новую цифровую платформу «Обрій», которая должна стать единой информационно-аналитической системой рынка труда. Платформа будет использовать технологии искусственного интеллекта для подбора вакансий, обучающих программ и карьерных маршрутов.

📖 Кстати, лето — судьбоносное время года для выпускников школ и ответственное время для их родителей. Ведь впереди важный выбор: в какое учебное заведение поступить и какую профессию выбрать? Кроме этого для многих семей важен и вопрос стоимости обучения, которая с каждым годом только растет. В новом материале рассказываем, сколько обойдется обучение нынешних поступающих:

Карточные переводы

Банки анализируют карточные операции не только по словам о назначении платежа. Значение имеют сумма, частота переводов, поведение клиента, источник денежных средств, регулярность поступлений и другие признаки. Если физическое лицо регулярно получает переводы с формулировками «за товар», «за услугу», «за консультацию» или «зарплата», банк может расценить это как признак предпринимательской деятельности без надлежащего оформления.

По ссылке рассказываем, как писать назначение платежа, чтобы у банка или налоговой не возникало вопросов.

Реформа финансовых рынков

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку определила ключевые приоритеты на 2026−2027 годы, которые предусматривают масштабную перестройку рынка капитала, гармонизацию законодательства с нормами ЕС и запуск новых правил работы финансовой инфраструктуры.

В Комиссии прогнозируют, что 2026 год станет периодом активной разработки нормативной базы, тогда как в 2027 году основной акцент сместится на внедрение новых правил и сопровождение реформ.

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