День финансов: Нацпрограмма поддержки военных, приложение для поиска работы, индексация пенсий в марте — Finance.ua
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День финансов: Нацпрограмма поддержки военных, приложение для поиска работы, индексация пенсий в марте

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В понедельник, 18 ноября, мы собрали всё самое интересное, что происходило на конференции «Жить на проценты». Об этом и обо всём, что было на мероприятии, Finance.ua расскажет в этом материале:

Что с рынком недвижимости, каким будет курс доллара и во что лучше инвестировать: мнения и анализ экспертов с «Жить на проценты»

Также подготовили видео с конференции:
«Плюсы»: Нацпрограмма поддержки военных. Как заявила заместитель министра обороны Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Екатерина Черногоренко, Министерство обороны Украины планирует запустить Общенациональную программу поддержки военнослужащих «Плюсы».
  • Первым этапом реформы ВВК будет электронное направление на ВВК в «Резерв+».
  • Также в ОП назвали сумму, выделенную на программу обеспечения жильем ветеранов до конца года.
Комитет ВР одобрил проект госбюджета-2025 ко второму чтению. По словам Железняка, комитет по бюджету внес финальные правки в текст законопроекта: не переводить больницы на казначейское обслуживание и исключить норму о возможности партиям вкладывать средства в облигации внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ).
  • В то же время рост ВВП Украины в октябре замедлился в три раза по сравнению с сентябрем.
Индексация пенсий в марте В марте 2025 года состоится повышение пенсий на уровень инфляции, что частично покроет уровень роста потребительских цен. Об этом сообщил народный депутат, заместитель председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк.
Доходы банков в Украине растут. 117,63 млрд грн прибыли получили украинские банки за вычетом налогов за 9 месяцев 2024 года. Даже несмотря на налог, который вырос в этом году с 18% до 25%, это на 7% больше, чем в прошлом году: 109,85 млрд грн.
Население, банки и финансовые аналитики дали прогноз по курсу доллара. Банкиры, домохозяйства и финансовые аналитики ожидают роста курса доллара по отношению к гривне в течение следующих 12 месяцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса Национального банка. Банки ожидают курс через 12 месяцев на уровне 44,92 грн/доллар. Это выше предыдущего прогноза за июль на уровне 43,15 грн/доллар.
Средний заработок у фрилансеров. Более 67% представителей поколения зуммеров в мире выбирают фриланс как основной способ заработка. Большинство молодых фрилансеров (62,02%) зарабатывают до $500 в месяц, что часто указывает на дополнительный доход или старт карьеры. Приблизительно 23,34% имеют доход от $500 до $1000 — это Middle-фрилансеры с постоянными проектами.
Большой дефицит на рынке труда. Сейчас на рынке труда в Украине существует дефицит практически по всем узкоспециализированным профессиям. Об этом сообщил основатель в руководитель рекрутингового агентства Lobby X Владислав Грезев. Относительно конкурсов на одно вакантное место — специалистов гораздо меньше, чем до полномасштабного вторжения рф.
  • Госслужба занятости запустила приложение для поиска работы.
По материалам:
Finance.ua
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